着心地も「コーディネートのストレスもない」 都合のいいスカート





「美形シルエット」と「ストレスフリー」の両立

シュッとしたIラインスカートは、着るだけで背筋が伸びる名品。けれど、コンサバすぎて落ち着かなかったり、体のラインが出すぎるのが心配だったり…。そんな悩みを解決するのは「素材のギャップ」。シルエットは鋭く、質感はラフに。体を締め付けず、それでいて賢く見せる。今の気分にフィットする「ラクでキレイ」なIラインを厳選。







体型カバーにも都合のいい厚手リブ

タイトスカートの緊張感を、適度な厚みがほどよく逃がしてくれる。太畝のリブは縦のラインを強調するだけでなく、気になる腰まわりの肉感を視覚的にリセット。Iラインのシャープさはそのままに、ニット特有の伸縮性で、一日中アクティブに動ける。

「メンズライクなフリースの整え役として」

リブスカート／バナナ･リパブリック フリース／TW スニーカー／PG×OSOI（ユナイテッドアローズ 渋谷スクランブルスクエア店） フリースとスニーカーのカジュアルさに、細身スカートで女性らしさをプラス。愛嬌のある太畝のリブニットなら、親しみやすさはそのまま。







とろみ素材で「落ち感のあるフレア」

ふわっと広がるさまがエレガントなギャザーやフレア。ハリがあるとドレッシー。しっとりと落ちる心地よい質感で力を抜けば、品がいいのに親しみやすい理想の佇まいが完成。

「ラフなボーダーにフレンチレディなエッセンスを」

白スカート／martinique（マルティニーク ルミネ横浜）ボーダートップス／ザ シンゾーン（Shinzone ルミネ新宿店） 定番のボーダートップスを、品の良い白スカートでレディに引き上げ。あえて裾をインせずルーズに纏うことで、フレアの甘さをカジュアルダウンさせるのが今っぽさの秘訣。サングラスやカゴバッグなど、遊び心のある小物を添えて。気負わないけれど計算された、大人のフレンチカジュアルが、日常の何気ないシーンを特別に。







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