Photo: 組橋信太朗

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

ウイスキーは、味や香りはもちろん、その1本がどのようにつくられたのかといった背景を知ることで、より味わいが豊かに感じられますよね。

machi-yaでプロジェクトを実施中のシングルモルトウイスキー「ヘイムダル」もそのひとつ。ノルウェーというウイスキーでは一風変わったルーツを持つ、北欧神話をテーマにした「BIVROST（ビヴロスト）」シリーズの中の1本。日本に届いたのはわずか240本と少なく、希少性の高さも特長です。

ボトルには1本ずつ手書きでナンバリング。特別感もうれしい Photo: 組橋信太朗

今回試飲の機会を得られたので、実際に自宅でペアリングを楽しみながら味わってみました。

ストレートからハイボールまで。豊かな風味が楽しめる

世界最北端にあるオーロラ・スピリット蒸溜所がつくる「ヘイムダル」。氷河の融解水と北欧産の大麦を使用し、激しい寒暖差の中で熟成されるため、ノルウェー産独自の複雑な風味に仕上がっているとのこと。

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まずはストレートで。グラスを近づけると、キャラメルやトーストしたオークの温かい香りと、アプリコットのようなフルーティーさがふわりと漂います。

口に含むと、甘酸っぱい果実味の後に、北極育ちの大麦やライ樽由来のペッパーのようなスパイシーさが追いかけてきます。50%という高めのアルコール度数ながら、上品かつクリーミーな口当たりが印象的です。

Photo: 組橋信太朗

続いて、ハイボールでもいただいてみます。炭酸で割ると香りがさらに華やかに広がり、スパイシーさが引き立って食事に合わせやすくなります。

Photo: 組橋信太朗

そのままでもおいしいですが、レモンを軽く絞るとフルーティーな酸味が加わり、これからの季節にピッタリなさっぱりと爽快な一杯になりました。

ペアリングは定番から大人のデザートまで

Photo: 組橋信太朗

今回は、ハイカカオのチョコレート、ナッツ、ジャーキー、ポテトチップスを用意して、ペアリングを楽しみながら晩酌をしてみました。

Photo: 組橋信太朗

「ヘイムダル」の持つキャラメルやダークチョコレート、コーヒー豆のような余韻は、ビターなチョコやナッツの香ばしさと相性抜群。

Photo: 組橋信太朗

また、スパイシーで力強い味わいがあるので、ジャーキーのうま味やポテトチップスの塩気とのバランスも良く、ついついグラスが進んでしまいました。

一通りペアリングを楽しんだ後に試したのが、バニラアイスに少し垂らすアレンジ。

Photo: 組橋信太朗

ウイスキーの温かなバニラ香とスパイス感が、アイスの甘さを引き立て、レストランのデザートのような味わいに変化しました。普段あまりお酒を飲まない方や、ガッツリ晩酌をする気分ではない日でも、一日の終わりに自分を労うご褒美として最高なのではないでしょうか。

かくいう筆者も普段それほど飲むタイプではないのですが、週の終わりの楽しみにしてもいいかもと思えるほど、心地よいひとときを味わえました。

ノルウェー産でウイスキーの奥深さを堪能したい

ウイスキー自体の味わいはもちろん、ペアリングの妙を楽しませてくれる希少なシングルモルトウイスキー「ヘイムダル」。今回のプロジェクトでは、ラズベリーのコンポートやクレームブリュレのような甘さが特長の「ヨルムンガンド」も登場しています。

Photo: 組橋信太朗

ノルウェー産のウイスキーの奥深さを楽しみたい方は、ぜひ以下の商品ページから詳細をチェックしてみてください。

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Photo: 組橋信太朗

Source: machi-ya