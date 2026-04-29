

声優の安元洋貴と白石晴香がパーソナリティ！週替わりで登場するゲストとのトーク！

リスナーのみなさんからのリクエストを中心に集計したアニメ、ゲーム、声優、特撮に関するナンバーのオリジナルチャートを発表していく1時間のミュージックプログラム、

「A＆Gメディアステーション FUN MORE TUNE」！

4月25日のゲストは麻倉ももさん！

ニューシングル『Crumb』について伺いました。

シングルのリリースは昨年7月の「めいきゅーらぶみー」以来。リリースに関して今年2月のバレンタインイベントでサプライズ発表されました。「そもそも初めてのバレンタインイベントでお客さんのボルテージも上がってたんですけど、みなさんに面と向かって新曲発表することってなかったので喜んでくださってる表情を目の前で見られて、ほんとにうれしかったですね」

新曲『Crumb』はドリームコアを軸にした挑戦的な一曲。「難しかったんですけど、本当に納得いくものができたので、早くみんなに聞いてほしいっていう気持ちでいっぱい。今回ドリームコアを軸に作っていったんですけど、最初はもうちょっと分かりやすい曲だったものをブラッシュアップして変わっていって。やりたいことを言ったけど、いざレコーディングってなると“あれ？難しいし大変だ！”って。リズムも難しくて、結構攻めた楽曲になりました」

タイトルの『Crumb』は“パンくず”や“かけら”という意味の言葉。そんな『Crumb』の歌詞について麻倉さんは「ロマンチックな言葉を集めたような歌詞なので、ストーリーというよりは、いろんなキラキラした言葉たちが浮かんでいるみたいなイメージですね。構造もあんまり決めないように、ちょっとモヤがかかってる感じのイメージで作っていったので、歌う時、どのくらいの音量出していいのかとか、結構調整が難しかったですね。独特の符割だったり、細かくディレクションしていただきましたね」

MVでは森の中で眠る幻想的なシーンが見どころです。「MVで寝たのが、多分セカンドシングル『トクベツいちばん!!』で、その時は本当に寝ちゃって。今回は大人になって寝ませんでした！ちゃんと耐えてました！冬に撮ったんですけど、ふかふかの布団を敷いてくれて、めっちゃ気持ちよくて、森林浴みたいな、鳥の声とか聞こえてて」

カップリングの『みごろ』は、麻倉さんの楽曲を何度も手掛けている渡辺翔さんの書き下ろしの楽曲。「いつもキレイな曲、美しかったり、あとは可愛い曲だったりが多かった中で、凄く暖かくなる、ほっとするような、また新しい切り口で書いてくださって。私ももうお気に入りの曲になってます。楽しかったです。よくよく聞いたら凄い難しいんですけど、とにかくサビが気持ちよく開けてく感じ。あとは私が得意な、気持ちよく歌えるメロディを知ってくださってるっていうのもあって、それがピッタリはまって、レコーディングの時、“気持ちいい！”って言いながら歌いました。声が出ちゃうくらい本当に楽しかったですね。前向きな言葉がたくさん入ってますし、ライブでみなさんの前で歌うときに、また違った表現になりそうだなって。感謝を込めて歌えそうだなって思いました」

ビジュアル面も今までにない世界観になっています。「大きく違うのは画質。このフィルム感は今までなかったですし、可愛い世界観ではあるんですけど、おしゃれさが加わったようなジャケットになったなと思って。少しノスタルジックな。でも撮影は大変で、腹筋に力を入れて頑張りました」

今年11月にソロアーティストデビュー10周年を迎える麻倉ももさん。ニューシングル『Crumb』は麻倉ももさんにとってどんな作品になったのでしょうか？

「本当にまた新しい私を見ていただける1枚になったかなと思いますし、聞けば聞くほど良さをわかっていただけるような曲になっているので、たくさん聞いてください」