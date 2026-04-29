この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「真釣ちゃんねる」が「中古物件の庭で釣りしながら金属探知機でお宝探してみると…」と題した動画を公開しました。動画では、購入したばかりの中古物件の庭を整地する傍ら、金属探知機を使ったロマンあふれるお宝探しと、敷地に隣接する水路での釣りを楽しむ様子が収められています。

庭の草木を伐採し、熊手で落ち葉を片付けていた際、地面から1円玉を発見します。これをきっかけに「金属探知機を使ってなんかお宝出てこないかなと思って」と、以前購入したという金属探知機を持ち出し、庭の本格的な探索を開始しました。同時に、庭のすぐ脇を流れる水路に釣り糸を垂らし、釣りと宝探しを並行して進めていきます。

金属探知機がピーピーと反応を示す場所をスコップで掘り起こすと、ボルトのワッシャーや車のワイパーの一部と思われる部品、ビールの空き缶など、様々な金属片が土の中から姿を現します。地道な探索を続ける中、地中から見事に10円玉を掘り当てることに成功。さらにその後、古いマットの下から100円玉も発見し、「これで111円ゲットよ」と喜びの声を上げました。

一方、庭の土から出てきたミミズを餌に仕掛けた釣りでは、浮きにしっかりとした反応が。竿を引き上げてみると、この庭での初魚種となるフナ（銀鮒）でした。その後もコンスタントに釣れ続け、夕暮れまでに合計3匹のフナを釣り上げることに成功し、透明な水槽に入れてじっくりと観察を楽しみました。

観察を終えたフナをリリースし、庭に池などを作る構想を膨らませつつこの日の作業を終えました。中古物件の広大な庭を存分に活かした、ワクワクするお宝探しと釣りの様子は、自分だけの空間を作り上げていくDIYライフの楽しさを伝えてくれます。今後の庭の開拓にも期待が高まります。

YouTubeの動画内容

01:13

購入した中古物件の庭を片付け中に1円玉を発見
01:24

金属探知機を使って庭での本格的なお宝探しを開始
05:27

庭に隣接する水路で初魚種となるフナを釣り上げる
11:38

金属探知機の強い反応を頼りに地中から10円玉を発見
15:39

マットの下から100円玉を発見し現金の収穫は合計111円に

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