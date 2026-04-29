音無美紀子、仲良しの同い年俳優と“ニトリ”でバッタリ「この広い東京でバッタリ会うって、嬉しい」
俳優の音無美紀子（76）が28日、自身のインスタグラムを更新。プライベートでも家族ぐるみで親交が深いという俳優・小川知子（77）と都内の大型インテリア店で偶然会ったことを報告し、写真を披露した。
【写真】「お二人さんいつも若々しくて美しい」パワフルな笑顔はじける2ショットを披露した音無美紀子＆小川知子
音無は「『ミッコちゃーん』って声でびっくり！きゃあ、知子ちゃーん と思わずハグ この広い東京でバッタリ会うって、嬉しいよね。相変わらずカッコ良くて元気!!フットワークが良くて、いつも感心するの、その若々しさにも またゆっくりご飯でも食べようねと別れた」とつづり、店内で肩を組み笑顔を見せる2ショットを2枚アップ。
また小川もインスタを更新。「ミコちゃんとバッタリー!!音無美紀子さんと、ナントなんとニトリでバッタリ。びっくりした!!時間調整で入ってブラブラして帰ろうと思ったところで出会ったのです。中々会えなかったので嬉しい まさに井戸端会議でぺちゃくちゃ。積もる話がいっぱいあるので話が飛ぶ飛ぶ ミコちゃんとは同じ年なんです。ファミリー付き合いなので何でも話せる相手」とこちらもうれしそうに写真を添えてつづった。
これらの投稿にファンからは「お二人とも素敵に歳を重ねて本当素敵」「お二人さんいつも若々しくて美しい」「大女優さんがバッタリ会うニトリってすごいです」などのコメントが寄せられている。
【写真】「お二人さんいつも若々しくて美しい」パワフルな笑顔はじける2ショットを披露した音無美紀子＆小川知子
音無は「『ミッコちゃーん』って声でびっくり！きゃあ、知子ちゃーん と思わずハグ この広い東京でバッタリ会うって、嬉しいよね。相変わらずカッコ良くて元気!!フットワークが良くて、いつも感心するの、その若々しさにも またゆっくりご飯でも食べようねと別れた」とつづり、店内で肩を組み笑顔を見せる2ショットを2枚アップ。
これらの投稿にファンからは「お二人とも素敵に歳を重ねて本当素敵」「お二人さんいつも若々しくて美しい」「大女優さんがバッタリ会うニトリってすごいです」などのコメントが寄せられている。