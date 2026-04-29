Aぇ! group、『おそ松さん』主題歌「でこぼこライフ」MVティザー映像公開
4人組グループ・Aぇ! groupが、６月17日にリリースする4枚目のシングル「でこぼこライフ」のMVティザー映像が29日、公開された。
【動画】Aぇ! group「でこぼこライフ」MVティザー映像
同曲は、グループ初主演映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』（6月12日公開）の主題歌。今回公開された映像には、映画の世界観を想起させる劇中アイテムが随所に登場し、今後公開されるミュージックビデオへの期待感を一層高める内容となっている。
さらにAぇ! groupは、5月3日に開催される大阪城ホール夜公演にて、MCコーナーの模様をYouTubeで生配信することを発表。詳細は明かされていないものの、“重大発表”を控えているとしている。
【動画】Aぇ! group「でこぼこライフ」MVティザー映像
同曲は、グループ初主演映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』（6月12日公開）の主題歌。今回公開された映像には、映画の世界観を想起させる劇中アイテムが随所に登場し、今後公開されるミュージックビデオへの期待感を一層高める内容となっている。
さらにAぇ! groupは、5月3日に開催される大阪城ホール夜公演にて、MCコーナーの模様をYouTubeで生配信することを発表。詳細は明かされていないものの、“重大発表”を控えているとしている。