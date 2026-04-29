「オオカミくん」山本杏、父＆弟顔出し動画公開「パパ初？」「イケおじすぎて遺伝子感じる」の声
【モデルプレス＝2026/04/29】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「キミとオオカミくんには騙されない」に出演した山本杏が4月29日までに、自身のTiktokを更新。家族の顔出しショットを公開し、注目が集まっている。
【写真】人気恋リア出身19歳美女「パパのウインク可愛い」“そっくり”父親顔出し公開
山本は「パパ顔出し！？仲良し親子だよ」とつづり、動画を投稿。レースのロングスリーブ姿で音楽に合わせて踊る山本と、同じようにダンスする弟や父親の姿を披露した。父親は最後に照れながらも笑顔でウインクしており、家族仲の良さが伺える動画となっている。
この投稿に「パパ素敵」「仲良し家族最高」「パパ初？」「イケおじすぎて遺伝子感じる」「みんな似てますね」「杏ちゃんそっくり」「パパのウインク可愛い」「あんちゃん可愛い」などとコメントが寄せられている。
「キミとオオカミくんには騙されない」に出演し、話題を呼んだ山本は、2024年には「ミスヤングマガジン」を受賞し、グラビアアイドルとして注目を浴びる。「Popteen」専属モデルとしても活動していた。（modelpress編集部）
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【写真】人気恋リア出身19歳美女「パパのウインク可愛い」“そっくり”父親顔出し公開
◆山本杏、父親と弟と踊る動画公開
山本は「パパ顔出し！？仲良し親子だよ」とつづり、動画を投稿。レースのロングスリーブ姿で音楽に合わせて踊る山本と、同じようにダンスする弟や父親の姿を披露した。父親は最後に照れながらも笑顔でウインクしており、家族仲の良さが伺える動画となっている。
◆山本杏の投稿に反響
この投稿に「パパ素敵」「仲良し家族最高」「パパ初？」「イケおじすぎて遺伝子感じる」「みんな似てますね」「杏ちゃんそっくり」「パパのウインク可愛い」「あんちゃん可愛い」などとコメントが寄せられている。
「キミとオオカミくんには騙されない」に出演し、話題を呼んだ山本は、2024年には「ミスヤングマガジン」を受賞し、グラビアアイドルとして注目を浴びる。「Popteen」専属モデルとしても活動していた。（modelpress編集部）
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