「間違いなく魔法！」噴水を操る3歳の神タイミングに2.6万いいね！
【画像を見る】噴水を操っている！？3歳の小さな魔法使い
Instagramで話題になっている、3歳の女の子が噴水を“魔法のように”操る動画をご紹介します。
腕をくるくる回して指を向けると、タイミングよく噴水がぶわっと上がる姿が「可愛すぎる」と大反響。
投稿は2.6万いいねを記録し、「得意気でかわいい」「将来が楽しみ」と小さな魔法使いを称える温かいコメントも寄せられています。
話題になったのは、bebikkoさん(@bebikko_08)の投稿です。
どうやら魔法使いごっこの真っ最中のようです。
水が出てくる穴の前に立つと、両腕をくるくると糸巻きのように回し、右腕をピンと伸ばして穴を指します。
その瞬間、ピンク色にライトアップされた穴から、水が勢いよく湧きあがりました。
思わず投稿主さんが「おー！」と声を上げると、娘さんは「（水が）高くなるんだよ！」と得意げに肩をすくめてにっこり。
続いて、人差し指を空へ向けて指すと、噴水はさらに高く上昇。
もう一度腕をくるくる回して穴に向けると、今度は黄色い光とともに噴水が立ち上がります。
そのタイミングの良さは、まるで本当に魔法を使っているかのようです。
投稿主さんが拍手を送ると、娘さんはまた肩をすくめてご満悦の表情。
すっかり気分が良くなったようで、ふたたび魔法をかけようと、腕をくるくる…。
ところが、穴に向かって指を向けても水は出てきません。
何度か挑戦しても噴水は上がらず、「おかしいわね…」と言いたげな表情に。
それでもあきらめずに力を込めて指を向けると、ピンクの光とともに特大の噴水が湧きあがりました。
あちこちから噴き出す水に、娘さんも大満足。
まるで小さな魔法使いが本当に魔法を成功させたかのような、微笑ましいシーンでした。
この投稿には、「タイミングの良さにびっくり」「間違いなく魔法だね」と、娘さんを称賛するコメントがたくさん集まりました。
■家族も大喜び！反響について投稿主さんにインタビュー
2.6万いいねを集めた今回の投稿について、投稿主のbebikkoさんにお話を伺いました。
まず反響について尋ねると、「ここまで多くの方にリアクションをいただけると思っていなかったので、驚きました」と率直な気持ちを教えてくれました。
周囲の反応を伺うと、なかでも、「パートナーが特に喜んでいました。笑」とほっこりするエピソードも聞かせてくれました。
コメント欄には「魔法使えてるね〜！」といった声もあり、みんなが娘さんの“魔法ネタ”に乗ってくれたことが印象的だったというbebikkoさん。
さらに、「魔法以外の表情や、手足の動きにも気づいて下さって嬉しかったです！」と、細かな仕草まで見てくれる人が多かったことにも感動したそうです。
そして、あの“魔法”はどうやら特別なものではなく、日常でも発動しているようで…。
「『氷になれー』と言われた人は固まらないといけないので、家族は大変です」と思わず笑ってしまうエピソードも披露してくれました。
■魔法だけじゃない！表情豊かでおちゃめな娘さんの日常
投稿では、とても可愛らしい魔法使いの姿を見せてくれた娘さん。
最近の様子について伺うと、bebikkoさんはこんなエピソードを教えてくれました。「保育園で髪の毛を結んでもらうときに、みんながプリンセスの髪型などをリクエストしているなか、娘は『アリさんにして』と触覚を作ってもらってました。ひょうきんで面白い娘です」とのこと。
表情豊かな娘さんの魅力はほかの投稿でもたっぷり感じられます。
例えば、七五三の支度をしている場面。
七五三の準備と言えば、撮影までに子どもが機嫌を損ねないかドキドキする時間ですが、娘さんはドレッサー前で歌を歌ってご機嫌。
某プリンセスのアニメ曲を歌舞伎調で歌う姿は、周りの大人たちまで笑顔にしてくれます。
■可愛さあふれる娘さんの成長記録
bebikkoさん(@bebikko_08)のInstagramでは、娘さんの成長記録がたくさん投稿されています。
今回ご紹介した“魔法動画”以外にも、思わず笑顔になってしまう可愛らしいエピソードが盛りだくさん。
さらに、娘さんの成長からも目が離せません。
気になる方は、ぜひbebikkoさんのInstagramをのぞいてみてください。
文＝川端恵
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