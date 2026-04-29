「めちゃくちゃ大きなアピール」1軍合流即、プロ初タイムリーをマークした若虎にファン熱視線「福島もはっやい！」「新1、2番いいね」
大型外野手として期待される岡城が、プロ初タイムリーを放った（C）産経新聞社
阪神は4月29日のヤクルト戦（神宮）で若い力が躍動した。
スタメンでは前日自打球が当たった中野拓夢が外れる中、「8番・二塁」で入った熊谷敬宥が守備でファインプレーを見せる。
【動画】セカンドを守った熊谷が逆シングルからのジャンピングスロー、好守でチームを救った
2回先頭のドミンゴ・サンタナの打席、二遊間の深い打球に熊谷が逆シングルからのジャンピングスローで一塁に送球。アウトに仕留めた。
相手先発、山野太一も好投を続ける中、3回二死から1番の福島圭音が中前打で出塁。俊足の福島の足を山野も気にする素振りを見せる中、二死一塁から「2番・左翼」でプロ初スタメンのドラ3ルーキーの岡城快生が左中間への適時二塁打を放った。
福島が足を飛ばして、ホームイン。貴重な先制点を新1、2番でもぎ取った。
岡城はリードオフマンの近本光司の負傷離脱がわかり今回の遠征から合流。29日に昇格していた。初のスタメン出場で結果を出したことには「めちゃくちゃ大きなアピール」「将来性を感じる」「このチャンスをつかみとって」という声とともに「福島もはっやい！」「新1、2番いいね」と新たなオーダーにも注目が集まっている。
［文／構成：ココカラネクスト編集部］
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。