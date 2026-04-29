「めちゃくちゃ大きなアピール」1軍合流即、プロ初タイムリーをマークした若虎にファン熱視線「福島もはっやい！」「新1、2番いいね」

大型外野手として期待される岡城が、プロ初タイムリーを放った（C）産経新聞社

阪神は4月29日のヤクルト戦（神宮）で若い力が躍動した。

スタメンでは前日自打球が当たった中野拓夢が外れる中、「8番・二塁」で入った熊谷敬宥が守備でファインプレーを見せる。

【動画】セカンドを守った熊谷が逆シングルからのジャンピングスロー、好守でチームを救った

2回先頭のドミンゴ・サンタナの打席、二遊間の深い打球に熊谷が逆シングルからのジャンピングスローで一塁に送球。アウトに仕留めた。

相手先発、山野太一も好投を続ける中、3回二死から1番の福島圭音が中前打で出塁。俊足の福島の足を山野も気にする素振りを見せる中、二死一塁から「2番・左翼」でプロ初スタメンのドラ3ルーキーの岡城快生が左中間への適時二塁打を放った。