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01 PUNK THE LUCY
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03 Lazy crazy
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05 Black hole widow
06 Hey! Lu
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01 DOUBLE BIG BANG
02 ROCKAROLLICA
03 GRUNGY HEAVEN
04 SWEET BABY SWEET
05 Hey!
06 GA GA DISCO
07 Drum¡Çn +
08 GIGO
09 ANACONDA A GO GO
10 NIGHTRIDE
11 GLIDER
12 ¡ãswing¡ä#99
13 Muse Met Morning
14 J.B.Honey
15 HALLELUJAH
16 Rolling Lucy
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01 Waste lucy
02 ¹õ¤¤Boogie
03 BULLETS-Shooting Super Star-
04 Brandnew day
05 9days Wonder
06 ¥Ô¥é¥Ë¥¢
07 One Wish
08 SHOT GUN MARY
09 swinger
10 ¥Ï¥¤¥¨¥Ê¤ÎÌë
11 ROCK¡ÇN¡ÇROLL INTERCEPTER-Making of Lucy-
12 Lucifer A GO GO
13 Drive the Lucy
14 ¿·¤·¤¤À¤³¦
15 Howling lucy
16 ¥Ð¥ê¥¦¥à¡¦¥Ô¥ë¥¹
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2026/4/26¡ÊÆü¡Ë¿ÀÆàÀî¡§SUPERNOVA KAWASAKI OPEN 17:00 / START 18:00
2026/4/29¡Ê¿å¡¦½Ë¡ËÊ¡²¬¡§BEAT STATION¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡OPEN 16:00 / START 17:00
2026/5/05¡Ê²Ð¡¦½Ë¡ËÅìµþ¡§LIQUIDROOM ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡OPEN 16:00 / START 17:00
2026/5/06¡Ê¿å¡¦½Ë¡ËÅìµþ¡§LIQUIDROOM ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡OPEN 16:00 / START 17:00
2026/5/09¡ÊÅÚ¡Ë°¦ÃÎ¡§Ì¾¸Å²°¥Ü¥È¥à¥é¥¤¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ OPEN 16:00 / START 17:00
2026/5/10¡ÊÆü¡ËÂçºå¡§GORILLA HALL OSAKA ¡¡OPEN 16:00 / START 17:00
2026/5/16¡ÊÅÚ¡ËµÜ¾ë¡§ÀçÂæRensa¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡OPEN 16:00 / START 17:00
2026/5/17¡ÊÆü¡ËÅìµþ¡§Zepp Shinjuku (TOKYO) OPEN 16:00 / START 17:00
2026/5/24¡ÊÆü¡ËÅìµþ¡§EX THEATER ROPPONGI OPEN 16:00 / START 17:00
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¾ÜºÙ¡§https://lucy2026.fanpla.jp/
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