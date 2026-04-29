あの、ミニスカから美脚スラリ ピンク衣装姿に「スタイル抜群」「春っぽい衣装で素敵」と反響
【モデルプレス＝2026/04/29】アーティストのあのが4月28日、自身のInstagramを更新。ピンクカラーで統一された番組衣装を公開し反響を呼んでいる。
【写真】紅白出演美女「脚のラインが美しい」美脚輝くミニスカ姿
あのは「『CDTV LIVE！LIVE！』生放送 『愛晩餐』フル歌わせて頂きました」とつづり、TBS系列の音楽番組「CDTV LIVE！LIVE！」（月曜よる7時〜）のオフショットを複数枚投稿。ふんわりとしたシルエットのトップスにボリュームのあるミニ丈スカート、厚底スニーカーとピンク統一コーディネートとなっている。ミニ丈スカートからは引き締まった脚がチラリとのぞいている。
この投稿に「脚のラインが美しい」「スタイル抜群ですね」「シルエット最強です」「眼福です」「春っぽい衣装で素敵」「さすがの着こなし」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】紅白出演美女「脚のラインが美しい」美脚輝くミニスカ姿
◆あの、ミニ丈スカートから美脚スラリ
あのは「『CDTV LIVE！LIVE！』生放送 『愛晩餐』フル歌わせて頂きました」とつづり、TBS系列の音楽番組「CDTV LIVE！LIVE！」（月曜よる7時〜）のオフショットを複数枚投稿。ふんわりとしたシルエットのトップスにボリュームのあるミニ丈スカート、厚底スニーカーとピンク統一コーディネートとなっている。ミニ丈スカートからは引き締まった脚がチラリとのぞいている。
◆あのの投稿に反響
この投稿に「脚のラインが美しい」「スタイル抜群ですね」「シルエット最強です」「眼福です」「春っぽい衣装で素敵」「さすがの着こなし」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】