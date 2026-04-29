この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

本記事は広告主から依頼を受けて制作したPR記事です。

YouTubeチャンネル「家計の味方」が、「【結論】不正利用に最も強いクレジットカード＆デビットカードはこれ｜セキュリティ10項目も解説【PR】」と題した動画を公開した。クレジットカードの不正利用が急増する中、被害を防ぐための具体的な選び方の基準と、セキュリティ面に優れたおすすめのカードを解説している。



同チャンネルは、近年500億円規模にまで拡大している被害の約93%が「番号盗用」である実態を紹介。対策の基本を「情報が盗まれない」「盗まれても使われない」「使われてもすぐ止められる・補償される」という3段階で定義し、ナンバーレス仕様や決済時のリアルタイム通知、アプリでの即時停止機能など、10項目の特徴を挙げてカードを評価した。



注目アイテムとして、「三井住友カードNL＆Oliveフレキシブルペイ」をピックアップ。ナンバーレスかつスマホタッチ決済に完全対応しており、専用アプリの使いやすさを強調。ワンタップで利用制限を設定できる機能を備え、安全性が高いと評価している。また、日本発の国際ブランド「JCBプロパーカード」については、システムの一貫管理により「不正検知や監視体制が非常に強い」と言及。加えて、「AMEXプロパーカード」は対応スピードや補償対応の安心感が強力であると推奨した。



独自の視点として、通信がない状態でのオフライン決済の隙を突いた不正利用を防ぐため、オンライン認証が必須となるデビットカードの優位性も指摘。「d NEOBANKデビットカード」などは、利用用途ごとに細かな制限をかけられるため、リスクを大幅に下げられると解説している。



キャッシュレス決済の利便性が高まる一方で、悪用する手口も日々巧妙化している。万が一の被害を防ぐためにも、自身の利用スタイルに合わせて、必要な機能とセキュリティのバランスを見極めることこそが、安全な生活を守るための正解と言えそうだ。