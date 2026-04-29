元警視庁刑事が解説。「歯の詰め物も溶ける恐れがある」旭山動物園で起きた「遺体なき殺人事件」の捜査の壁を指摘
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治安戦略アナリストの小比類巻文隆氏が自身のYouTubeチャンネルで「焼却炉からDNAは出るか。歯は、骨は？【旭山動物園・遺体なき殺人】人用の焼却炉との違い：元刑事が解説」を公開した。動画では、北海道の旭山動物園で起きたとされる「遺体なき事件」をテーマに、遺体が焼却炉で処理された場合の証拠収集の壁や、警察が抱える捜査のジレンマについて詳しく解説している。
小比類巻氏はまず、一般的な火葬炉と、今回使用されたとみられる焼却炉の違いを指摘。お骨を拾うことを前提とする火葬炉とは異なり、完全な焼却と廃棄を目的とする炉では温度管理が異なると説明し、「完全に焼却して廃棄してしまうための焼却炉ですので、なかなかそう（骨が残るように）はいかない」と、骨格すら残らない可能性に言及した。
捜査の要となる証拠については、DNA鑑定が困難な中、「歯がなんとか残ってくれれば」としつつも、歯科治療で使われる金属の詰め物について解説。「あまりに高温で長時間やったら、原型をとどめないほどの溶解になってしまう」と述べ、仮に金属が残っても被害者のものだと立証するのは極めて厳しいと指摘した。
また、事件の容疑者が現在受けている任意捜査の難しさにも触れた。強制捜査にならないよう配慮しつつ、証拠隠滅や逃走を防がなければならないという難しい状況を説明。さらに、容疑者が良心の呵責から突発的に自殺を図る危険性も挙げ、「参考人の安全を守らなければいけないのも警察の役目」と、現場の捜査員が直面する緊迫した状況を語った。
最後に小比類巻氏は、自白以外の客観的な証拠を集めるため、「北海道警は相当苦労していると思います。とにかく何か無いかと必死になって証拠をかき集めている」と述べ、現場の過酷な捜査へ寄り添う姿勢を見せた。非常に難しい捜査が展開されている現状への理解を示しつつ、事件の行方を見守っていくと語って動画を締めくくった。
小比類巻氏はまず、一般的な火葬炉と、今回使用されたとみられる焼却炉の違いを指摘。お骨を拾うことを前提とする火葬炉とは異なり、完全な焼却と廃棄を目的とする炉では温度管理が異なると説明し、「完全に焼却して廃棄してしまうための焼却炉ですので、なかなかそう（骨が残るように）はいかない」と、骨格すら残らない可能性に言及した。
捜査の要となる証拠については、DNA鑑定が困難な中、「歯がなんとか残ってくれれば」としつつも、歯科治療で使われる金属の詰め物について解説。「あまりに高温で長時間やったら、原型をとどめないほどの溶解になってしまう」と述べ、仮に金属が残っても被害者のものだと立証するのは極めて厳しいと指摘した。
また、事件の容疑者が現在受けている任意捜査の難しさにも触れた。強制捜査にならないよう配慮しつつ、証拠隠滅や逃走を防がなければならないという難しい状況を説明。さらに、容疑者が良心の呵責から突発的に自殺を図る危険性も挙げ、「参考人の安全を守らなければいけないのも警察の役目」と、現場の捜査員が直面する緊迫した状況を語った。
最後に小比類巻氏は、自白以外の客観的な証拠を集めるため、「北海道警は相当苦労していると思います。とにかく何か無いかと必死になって証拠をかき集めている」と述べ、現場の過酷な捜査へ寄り添う姿勢を見せた。非常に難しい捜査が展開されている現状への理解を示しつつ、事件の行方を見守っていくと語って動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
元警視庁刑事・国際捜査官。1993〜2023年警視庁。爆弾処理班配属後、警視庁中国語通訳を経て国際捜査官に。以降、国内外の銃器・薬物犯罪の情報収集、秘匿捜査に従事する。ほか殺人、強盗、誘拐事件などあらゆる捜査に参加。退官後、30年に及ぶ警察人生の知見を世の中へ貢献すべく治安戦略アナリストとして活動中。