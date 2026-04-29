まさか100均で買えるなんて…！専門店じゃないと買えないと思ってた！本格的なお道具

SNSで海外の方がお抹茶を楽しむ動画、最近よく見かけますよね。自宅で抹茶ラテを作るなど、今「和」のリラックスタイムが再注目されています。挑戦してみたいけれど、道具を揃えるのは大変そう…そんな方に朗報！ダイソーなら本格的な「茶せん」が770円で手に入ります。驚きのクオリティを早速チェックしましょう♪

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商品情報

商品名：茶せん八十本立て

価格：￥770（税込）

サイズ（約）：W6×D6×H10.5cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4977794177538

ダイソーってこんなものまで売ってるの？！

ダイソーの食器売り場でとんでもないアイテムを発見！抹茶を点てるのに必要な茶せんが770円（税込）で売られていたんです。

その名も『茶せん八十本立て』。茶せんなどの本格的な道具は、専門店などでそれなりのお値段でないと手に入らないと思っていたので驚きです。

よく見るとやや粗い部分もあるのですが、天然竹で作られた本格アイテム。お茶の経験がなく試しにやってみたいという方や、海外の方へのプチギフトとしてはおすすめですよ！

お手軽にお抹茶が点てられる！ダイソーの『茶せん八十本立て』

今回は同じダイソーで購入した抹茶を使って、お抹茶を点ててみることに！穂先が80本と細かく、手持ちのお茶碗でもしっかりとお抹茶を点てることができました。

お手入れは使用後に水洗いして乾燥させるだけ。本格的な道具に比べると、770円（税込）とお安いので初めての茶道具としておすすめですよ。

今回はダイソーで購入した『茶せん八十本立て』をご紹介しました。最近はSNSでお抹茶を点てて、リラックスタイムを楽しむ動画が流れてくるほど、世界中で人気の抹茶。気になる方はぜひ手に取ってみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。