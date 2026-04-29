元アイドルで麻雀プロ、サバゲーやポケモンカード（ポケカ）も得意な“多彩すぎる”美女がポーカー女子頂上決戦に登場。シックなドレス姿で視聴者を沸かせた

【映像】“美の国士無双”プロ雀士兼ポーカー美女のシックなドレス姿

美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」予選テーブルBの第1回が4月25日に配信。

第三回となる同大会に初エントリーとなったのが、元「まねきケチャ」リーダーの中川美優だ。アイドル時代は表情変化をあえて見せない“サイボーグ”の異名で活躍し、卒業後はプロ雀士やポケカ、サバゲー、アイドルプロデュースなどマルチに活動の幅を広げている。

ポーカーに必要なスキルはすでに証明済み。実況のテツヤが「美の国士無双！ 卓上の策士無双！」と紹介する声に合わせ、シースルー風のブラックドレスでシックに登場すると、視聴者からは「中川さん可愛い」「衣装が素敵」「美人だなぁ」などとコメントが飛び交っていた。

◆ABEMA Queen Of Poker（AQOP） 女性12人が「ポーカークイーン」の座を競い合うABEMAオリジナルのトーナメント。6人2テーブルの予選ステージを各人2戦ずつ行い、獲得ポイント上位6人がFINALステージへ進出する。賞金総額は280万円。

（ABEMA／「ABEMA Queen Of Poker」より）