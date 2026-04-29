プロ野球パ・リーグは28日、各地で2試合が行われました。

ソフトバンクは終盤に得点重ね、首位オリックスに勝利。0−1の7回に笹川吉康選手のタイムリーで追いつくと、中村晃選手のタイムリーなどで3得点。9回には栗原陵矢選手の3ランで突き放しました。オリックスはリリーフ陣が崩れ、本拠地での連勝が11で止まりました。

ロッテは投打かみ合い楽天に勝利。5回に佐藤都志也選手のタイムリーで先制すると、6回には寺地隆成選手の3号ソロや友杉篤輝選手のスクイズが決まり、大技・小技で追加点。投げてはジャクソン投手が7回無失点で2勝目を手にしました。敗れた楽天は9回に渡邊佳明選手のタイムリーで1点を返すも反撃及びませんでした。

日本ハムが接戦をものにし西武に勝利。1点を追う5回にカストロ選手のタイムリー二塁打で追いつくと、9回はカストロ選手のソロホームランで勝ち越しに成功。9回は失策からみピンチを背負うも、逃げ切りました。西武は打線がホームランによる得点のみで1安打と振るいませんでした。

試合を終えて、首位オリックスと2位ソフトバンクの差が1.5に接近。3位の楽天は敗れて借金生活へ。西武が借金2、日本ハムとロッテは借金3となりました。貯金は上位2チームのみとなっていますが、首位オリックスから6位ロッテまで4.5ゲーム差となっています。

＜28日のパ・リーグ結果＞

◆日本ハム 2-1 西武

勝利【日本ハム】玉井大翔(1勝)

敗戦【西武】岩城颯空(1敗8S)

セーブ【日本ハム】柳川大晟(6S)

本塁打【日本ハム】カストロ3号【西武】長谷川信哉1号

◆ロッテ 3-1 楽天

勝利【ロッテ】ジャクソン(2勝2敗)

敗戦【楽天】荘司康誠(3勝2敗)

セーブ【ロッテ】横山陸人(7S)

本塁打【ロッテ】寺地隆成3号

◆ソフトバンク 7-1 オリックス勝利【ソフトバンク】上茶谷大河(2勝)敗戦【オリックス】椋木蓮(1勝1敗1S)本塁打【ソフトバンク】栗原陵矢5号