ホタテの殻がパカっと開いた瞬間に、みなと（永作博美）と大江戸（松山ケンイチ）の心も開く音がした。『時すでにおスシ!?』（TBS系）第4話は、本作始まって以来の胸キュン回。2人のセカンドロマンスが一気に加速していく。

参考：佐野史郎、『時すでにおスシ!?』でリベンジを誓う 「今度こそはご迷惑をおかけできない」

大江戸が受け持つクラスに、外国人クラスから転入してきたフランス人留学生のセザール（Jua）。明るく人懐こい性格で、すぐにみんなの輪に馴染んでいく。彼が加わったことで、大江戸のクラスはより賑やかに、そしてさらにバラエティ豊かになった。

国籍や性別、年齢はもちろんのこと、セザールの歓迎会でそれぞれが打ち明けた家族構成やパートナーとの関係性も実にさまざまだ。日本人で同性の恋人とカップルアカウントを運用するセザールに、子どもが留学中で現在は一目惚れの末に結婚した妻と暮らす立石（佐野史郎）、夫と2人の時間を大切にしつつ、世界中の子どもたちを幸せにしたいと考えている胡桃（ファーストサマーウイカ）など、キャラクターの設定に現代の多様な生き方が反映されており、好感が持てる。クラスメイトの受け止め方も大仰ではなく、フラットなのがまたいい。

そんな中で、みなとは夫・航（後藤淳平）のことを聞かれ、なぜかすでに亡くなっていることを話せなかった。みんなに気を遣わせたくなかったのもあるが、それ以上に心の傷口が開きそうで怖かったのだ。14年前、ゴールデンウィークの予定を丸投げしてくる航と喧嘩になってしまったみなと。さらには洗濯物をシワのまま干した航に腹を立て、当てつけのようにアイロンもかけていないハンカチを渡してしまった。皮肉にもその日に航は交通事故に遭い、そのまま帰らぬ人に。

たった一度だけ、「いってらっしゃい」が言えなかった後悔や自分のせいで航が事故に巻き込まれてしまったのではないかという罪悪感は今もなお、みなとを苦しめ、息子の渚（中沢元紀）にすら、その思いをうまく打ち明けられないでいる。いや、大切な存在であればあるほど、受け入れてもらえなかったときのショックが大きいから話せないのだろう。もちろん、どれだけ相手と親しくても自分のすべてを曝け出す必要はない。ホタテの殻剥きと同じで、無理やりこじ開けたら、中身まで傷ついてしまう可能性だってあるのだから。セザールが「中身を見せるのは、僕の考え。僕が選んだこと。みんなの正解じゃない」と言うように、大事なのは自分がどうしたいか。自分が話したくなるときを待つのも、一つの選択だ。

みなとにとって、そのときは意外と早くやってきた。大江戸がスーパーの抽選会で高級焼肉のペア招待券を当て、流れでみなとが同行することに。生徒と講師という間柄、立場は大江戸の方が上だが、彼もまたこの春から新たな人生をスタートさせた一年生。一緒に過ごした時間はまだ短いが、お互いにセカンドキャリアを歩む同士としてさりげなく支え合ってきた2人の間には信頼感がある。ゆえに2人きりの焼肉でも和やかな空気が流れており、みなとは本当に自然と大江戸に夫とのことを話していた。

大江戸のギャップ萌えがすごいことになっている。生粋のアナログ人間で機械音痴だったり、魚だけでなく生き物全般が好きなのか、ムツゴロウさんのように犬を愛でたり、寝言の内容がファンタジーだったりと、堅物かと思いきや、意外と隙だらけの大江戸。未だかつてこんなにもキュートな松山ケンイチを観たことがない。百面相とも言える豊かな表情もすべてツボだ。しかも、かわいいだけではなく、仕事に真面目で、歓迎会で酔い潰れた森（山時聡真）のこともしっかり最後まで面倒を見る責任感の強さ。みなとの話も「話してくださってありがとうございます」と大きな懐で受け止め、無責任かつ安易に言葉をかけることをしなかった。大人になってから始める恋の相手に、これほどまでに相応しい人物はいるだろうか。

それに、みなとと大江戸の出会いはある種の運命とも言える。第1話で2人が過去に出会っていたことが匂わされていたが、実は航がまだ重体で入院していたとき、不安で走っていたみなとの姿を大江戸は見かけていたのだ。そのことをずっと覚えていて、みなとに打ち明けた大江戸。「こんなことってあるんですね。一方的に見かけただけだった記憶が長い時を経て出会いに変わるなんて」という意外にもロマンチックな一言に、みなとは危うく恋に落ちかけたようだ。

しかし、そんな矢先に大江戸が澪（土居志央梨）と名乗る女性から預かった犬のホタテを返している場面を目撃してしまう。お互いに下の名前で呼び合う間柄で、澪は大江戸の性格をよく理解している様子。彼女が、大江戸が昔インタビューで話していた「幼なじみの妻」なのだろうか。NHK連続テレビ小説『虎に翼』以来の共演となる松山と土居の今作の間柄が気になるところだ。（文＝苫とり子）