県内旅行の宿泊費など20%割引 県独自「GoToトラベル」5月14日から開始、約22万泊分を用意【新潟】
物価高が続くなか、県は旅行需要の喚起を狙って5月14日(木)から県内旅行の費用を割り引く独自の『GoToトラベル事業』を始めると発表しました。
■花角英世知事
「連休は需要が好調のようだが、連休明けから一般的には需要が細っていく。5～7月に『にいがたGoToトラベル』をスタートさせたいと思っている。」
物価高対策の一環として実施する『にいがたGoToトラベル』は、1人あたり3000円を上限に県内旅行の宿泊費や旅行代金の20%を割り引きます。県内に住む人が対象で、ゴールデンウィーク後に需要が落ち込む5月14日(木)～7月17日(金)まで実施します。ビジネス目的での利用や日帰り旅行は対象外です。
県は約22万泊分を用意していて、30億円規模の経済効果を見込んでいます。
■花角英世知事
「物価高騰が続くなかで生活に楽しみを求めたいという県民の気持ちを後押しし、県内の旅行需要の喚起によって経済の活性化につなげたい。」
関係者は期待を寄せています。こちらは岩室温泉の老舗・髙志の宿『髙島屋』。
■髙志の宿「髙島屋」 髙島基子女将
「ありがたいなと思っていますし、私どもの仕事は私どもの後ろにものすごい幅広い業種が関わった仕事。このたびは喜んでいます、みんな。」
連休中の5月2日～6日までは満室ですが、連休明けの予約は空きがある状況です。
■髙志の宿「髙島屋」 髙島基子女将
「季節的にはとってもいい季節。ゴールデンウィークにわぁって騒いだ、ちょっと静かになる時期がまずハマっている。ゴールデンウィーク終わってすぐのあたりが、皆さん狙い目なのかなと思います。」
『にいがたGoToトラベル』は8つの予約サイトで5月14日(木)から予約開始。そのほかの旅行会社も準備が整い次第、順次受け付けるということです。
■花角英世知事
「連休は需要が好調のようだが、連休明けから一般的には需要が細っていく。5～7月に『にいがたGoToトラベル』をスタートさせたいと思っている。」
物価高対策の一環として実施する『にいがたGoToトラベル』は、1人あたり3000円を上限に県内旅行の宿泊費や旅行代金の20%を割り引きます。県内に住む人が対象で、ゴールデンウィーク後に需要が落ち込む5月14日(木)～7月17日(金)まで実施します。ビジネス目的での利用や日帰り旅行は対象外です。
県は約22万泊分を用意していて、30億円規模の経済効果を見込んでいます。
■花角英世知事
「物価高騰が続くなかで生活に楽しみを求めたいという県民の気持ちを後押しし、県内の旅行需要の喚起によって経済の活性化につなげたい。」
■髙志の宿「髙島屋」 髙島基子女将
「ありがたいなと思っていますし、私どもの仕事は私どもの後ろにものすごい幅広い業種が関わった仕事。このたびは喜んでいます、みんな。」
連休中の5月2日～6日までは満室ですが、連休明けの予約は空きがある状況です。
■髙志の宿「髙島屋」 髙島基子女将
「季節的にはとってもいい季節。ゴールデンウィークにわぁって騒いだ、ちょっと静かになる時期がまずハマっている。ゴールデンウィーク終わってすぐのあたりが、皆さん狙い目なのかなと思います。」
『にいがたGoToトラベル』は8つの予約サイトで5月14日(木)から予約開始。そのほかの旅行会社も準備が整い次第、順次受け付けるということです。