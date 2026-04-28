２８日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２４５．８７ポイント（０．９５％）安の２５６７９．７８ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１１１．５１ポイント（１．２７％）安の８６４４．８１ポイントと続落した。売買代金は２６２３億３８４０万香港ドル（約５兆３３５９億円）に拡大している（２７日は２５１６億３４２０万香港ドル）。

中東情勢の不透明感が重し。米イランの和平交渉が停滞する中、原油相場の上昇基調が強まっている。トランプ米大統領は２７日、仲介国パキスタンを通じ提示されたイラン側の新たな合意案について国家安全保障を担当する政府高官と協議したが、事態が好転するような発表はない。イラン側が提示した内容は、ホルムズ海峡の封鎖解除と戦争終結を先行し、核協議を次の段階に先送りするとしたもので、トランプ氏は受け入れないとの見方が優勢だ。２７日のＮＹ商品取引所では、ＷＴＩ原油先物が前日比２．１％高の９６．３７米ドル／バレルと反発。２８日の時間外取引でも上昇が続き、一時９９米ドル台を付けている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、車載バッテリー世界最大手の寧徳時代新能源科技（ＣＡＴＬ：３７５０／ＨＫ）が６．９％安、光学部品ＯＥＭメーカーの舜宇光学科技（２３８２／ＨＫ）が６．２％安、電子機器製造受託サービス（ＥＭＳ）中国大手の比亜迪電子（ＢＹＤエレクトロニック：２８５／ＨＫ）が５．２％安と下げが目立っている。ＣＡＴＬに関しては、大規模な割当増資計画が嫌気されている。舜宇やＢＹＤエレクなどの下げが響き、ハンセン科技（テック）指数は２．３％安と他の主要指数をアンダーパフォームした。

セクター別では、自動車が安い。北京汽車（１９５８／ＨＫ）が７．３％、長城汽車（２３３３／ＨＫ）が４．６％、小鵬汽車（９８６８／ＨＫ）が４．１％、理想汽車（２０１５／ＨＫ）が３．９％ずつ下落した。販売不振が警戒される。業界団体の予想によると、４月の乗用車小売は前月比で１３．８％減少する見通しだ。また、北京汽車が報告した１〜３月期決算は赤字転落。投資家の失望を呼んだ。

人工知能（ＡＩ）技術の銘柄も売られる。北京智譜華章科技（２５１３／ＨＫ）が１２．５％安、滴普科技（１３８４／ＨＫ）が８．３％安、青島創新奇智科技集団（２１２１／ＨＫ）が５．２％安、ＭｉｎｉＭａｘ（１００／ＨＫ）が３．５％安とそろって続落した。中国ＡＩ企業ＤｅｅｐＳｅｅｋ（ディープシーク）が新ＡＩモデルを大幅値引きすると伝わったことが引き続き売り材料視されている。競争激化や採算悪化の不安が売りにつながった。

産金・非鉄セクターも急落。霊宝黄金（３３３０／ＨＫ）が７．０％安、紫金黄金国際（２２５９／ＨＫ）が３．７％安、中国宏橋集団（１３７８／ＨＫ）が４．９％安、洛陽モリブデン集団（３９９３／ＨＫ）が３．２％安と値を下げた。

半面、中国の証券セクターは高い。国聯証券（１４５６／ＨＫ）が３．４％、広発証券（１７７６／ＨＫ）が３．０％、中信証券（６０３０／ＨＫ）が２．８％、華泰証券（６８８６／ＨＫ）が２．７％ずつ上昇した。

他の個別株動向では、医薬品受託研究開発製造機関（ＣＲＤＭＯ）の無錫薬明康徳新薬開発（２３５９／ＨＫ）が１３．６％高。予想を上回る１〜３月期決算が好感された。

本土マーケットは反落。主要指標の上海総合指数は、前日比０．１９％安の４０７８．６４ポイントで取引を終了した。ハイテクが安い。非鉄・産金、自動車、軍需産業、空運、メディア・娯楽なども売られた。半面、石炭・石油は安い。公益、医薬、酒造、銀行・証券も買われた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）