【牡羊座】週間タロット占い《来週：2026年5月4日〜5月10日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年5月4日〜5月10日）の【牡羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年4月27日〜5月3日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では相手を受け入れてあげましょう』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
周囲の人との調和を大切にしていきます。時には周りの人達を浮かれさせてしまうこともあるでしょう。でもそうすることで金銭の巡りが良くなりそうです。仕事や公の場では、叶えたい目的を重要なものだけに絞っていきます。そうしないと上手く回っていかないことがあるでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★★☆
無理をして自己アピールを頑張るより、ただ相手を宥めているだけで関係が深まったりします。相手の心を溶かしてあげたり安心させてあげると良いでしょう。シングルの方は、恋愛に没頭してしまう人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が嫌われることを恐れて常にハラハラしています。
｜時期｜
5月7日 自己改革が必要な時 ／ 5月8日 ケチケチする
｜ラッキーアイテム｜
コーヒーメーカー
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞