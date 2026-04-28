「世界一可愛い」「お姫様みたい」日本代表FW上田綺世のモデル妻がマタニティフォトを披露
フェイエノールトに所属する日本代表FW上田綺世の妻でモデルの由布菜月さんが27日、自身のインスタグラム(@yufudayo)でマタニティフォトを披露した。
由布さんは「妊娠後期に撮ってもらったときの」と綴り、複数の写真をアップ。「前にプロフィール写真撮ってもらった @studioteddy_official でメイクと撮影をお願いしました! 念願だったドレスも着られていい思い出 プロフィールっぽい写真も撮ってもらったのでせっかくなので一緒に載せちゃう」と続けている。
ソシエダの日本代表MF久保建英(@takefusa.kubo)など多数のフォロワーから「いいね!」を集め、コメント欄では「世界一可愛い」「今まで見てきたマタフォトで1番ダントツで美しいです」「ドレス似合っててお姫様みたいでかわいい」「こんな綺麗な妊婦さん世の中にいないですよ」「臨月に近い状況でこんなに美を保てる努力すごいな」「憧れの女性です」「無事に産まれてきますように」といった声が寄せられた。
由布さんは2022年2月に上田との結婚を発表。今年1月に第1子の妊娠を公表し、今春に日本での出産を予定していると伝えていた。
由布さんは「妊娠後期に撮ってもらったときの」と綴り、複数の写真をアップ。「前にプロフィール写真撮ってもらった @studioteddy_official でメイクと撮影をお願いしました! 念願だったドレスも着られていい思い出 プロフィールっぽい写真も撮ってもらったのでせっかくなので一緒に載せちゃう」と続けている。
由布さんは2022年2月に上田との結婚を発表。今年1月に第1子の妊娠を公表し、今春に日本での出産を予定していると伝えていた。
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