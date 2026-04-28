お笑いコンビ・たくろうが２８日、東京タワー内で行われた、サントリーのノンアルコールビールテイスト飲料「オールフリー」の期間限定イベント「東京タワー オールフリーＤＡＹ」のイベントにタレント・小倉優子と出席した。

上京から間もなく１カ月となるたくろうの２人は東京での生活について問われ、きむらバンドは「正直、僕は少し寂しさはある」と吐露。大阪では大体の芸人仲間が近所に住んでいるとし、「東京は（芸人が）散らばってるのであんまり人に会えてない。バラバラだから寂しさがある」とした。

一方の赤木裕は「２５日が給料日」とした上で、「Ｍ−１（グランプリ）優勝してからのお給料ということでうれしい気持ちでいっぱいです」とニヤニヤが止まらず。「うれしくてうれしくて、大阪の寂しさとか全部吹き飛んでます。額面で毎日ニヤニヤしてます」と言い、「もうお買い物とかせずに、食事も全部デリバリーでいこうかなと。配送料とかも気にならないので、いくらでも出します。それくらいうれしい」と続けた。

東京の先輩としてのアドバイスを求められた小倉は「いっぱいお金が入った時は分散投資をして。せっかく東京に来たのでいろいろとこれからの将来を見据えて」とリアルな助言。「気分解放」を謳ったイベントだっただけに、きむらは「すっごいしっかりしてる…。小倉さん、きょうは聞きたくない話です…」と現実逃避していた。