俳優小沼将大（36）が28日までにXを更新。事務所退所と俳優引退を発表した。

声明を通じ「この度4月27日を持ちまして小沼将大は株式会社オムニアを退所し、これまでの活動に幕を下ろすことといたしました」と発表。「何度も考え自分の人生を今一度見つめ直したく、このような結論に至りました。決して俳優業や活動が嫌いになったわけではありませんし、自分にとってかけがえのない生き方でしかありません」と記述。

今後については「そしてこれからの人生もはっきり何をして行くか決まっている訳ではありませんが、今後とも暖かく見守っていただけたら幸いです」とした。

小沼は茨城県出身。14年には「ミュージカルテニスの王子様2ndシーズン」に出演。17年には、前所属事務所で「男劇団青山表参道X」に参加。22年に1度退所し、フリーで活動。23年10月から今まで所属していた事務所に入った。テレビCMにも出演していた。

以下、発表全文。

【ご報告】

いつも応援してくださるファンの皆様、お世話になっている関係者の皆様へ

この度4月27日を持ちまして小沼将大は株式会社オムニアを退所し、これまでの活動に幕を下ろすことといたしました。

何度も考え自分の人生を今一度見つめ直したく、このような結論に至りました。

決して俳優業や活動が嫌いになったわけではありませんし、自分にとってかけがえのない生き方でしかありません。

そしてこれからの人生もはっきり何をして行くか決まっている訳ではありませんが、今後とも暖かく見守っていただけたら幸いです。

長年、小沼将大に関わって頂いた皆様本当にありがとうございました。

小沼将大