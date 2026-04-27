Amazonでは毎日タイムセールを開催中。家電やガジェットだけでなく、日用品や食品など、あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売されています。

P&Gが展開する小型家電ブランド・ブラウンは、電気シェーバー「シリーズ9 SPORT+ 9360cc」を38％オフの32,800円（税込）で販売しています。

ブラウン 電気シェーバー シリーズ9 SPORT 電動 髭剃り メンズ 9360cc 【Amazon.co.jp 限定】6in1アルコール洗浄システム付 シェーバーケース付 ブラック Braun \32,800 （2026/04/27 16:01時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

肌下-0.01mmの究極の深剃りと肌へのやさしさを両立した電気シェーバー

↑ブラウンの「シリーズ9 SPORT+ 9360cc」

シリーズ9 SPORT+ 9360ccは、ブラウン最高級シェーバー「シリーズ9」の性能をそのままに、手軽に使えるようにしたモデルです。「リフトアップ刃」や「くせヒゲキャッチ刃」、特許技術の「ディープキャッチ極薄網刃」などを組み合わせた「4+1カットシステム」を搭載。寝たヒゲやさまざまな方向に生えたヒゲをしっかり捉え、夕方になってもヒゲが気にならないツルツルな状態へと導くとうたいます。

また、アゴ下のような難しい部位にも密着するコンパクトヘッドに加え、毎分10,000回の振動で摩擦を軽減する「音波振動テクノロジー」を採用。さらに、「人工知能テクノロジー」がヒゲの濃さを自動で読み取ってパワーを調整してくれるため、肌にやさしく最小ストロークで剃りきることができるといいます。100%防水設計で、お風呂剃りに対応しているのも魅力です。

毎日の身だしなみをワンランク上げてくれるアイテムを、お買い得なこのタイミングにぜひチェックしてみてください！

ブラウンの電気シェーバーを買うなら今がチャンス！

※この記事のリンクから商品を購⼊すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。

※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。

The post 38％オフ！ ブラウンの電気シェーバー「シリーズ9」がAmazonでお買い得 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.