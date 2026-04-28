「like turkeys voting for Christmas」の意味は？「クリスマス」が入っているけど...？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「悪い結果になるとわかっているはずの行動」でした！

直訳は「七面鳥がクリスマスに賛成票を投じるようなもの」。

イギリスでは、伝統的にクリスマスに七面鳥を食べますが、七面鳥が自ら自分にとって悪いことでしかないクリスマスに投票する、つまり自分にとって悪い結果にしかならないことを受け入れるという意味です。

「Accepting this proposal would be like turkeys voting for Christmas.」

（この提案を受け入れることは、悪い結果になるとわかっていたはずだ）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。