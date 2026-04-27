この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ティンカノランド」が、「【ミャクミャクカフェ】これ優勝です！！ファン歓喜！！4/27Open！」を公開した。

動画では、4月27日にリンクス梅田にオープンした「EXPO 2025 OFFICIAL CAFE」に実際に訪れ、その魅力を体験レポートしている。

店内に入った瞬間からミャクミャクの世界観が広がり、グッズや限定メニューがずらり。さらに、サツマイモ専門店「らぽっぽ」ならではの“おいも尽くしメニュー”に、ティンカノも思わず「優勝」とコメントする場面も。

実際に食べたバーガーやスイーツの味はもちろん、見た目の可愛さや意外な仕掛けなど、「行ってみたくなるポイント」が次々と登場する。

さらに動画後半では、人気商品「ミャクミャク焼き」の制作シーンにも密着。細かい部分まで丁寧に作られていく様子は必見だ。

果たして“優勝”とまで言い切った理由とは──？
万博ファンなら見逃せない、注目のカフェ体験となっている。

YouTubeの動画内容

00:00

リンクス梅田にオープン！店内の様子と限定グッズ
01:26

絶賛の「おいも豚」バーガーとスイーツプレート
03:26

テイクアウトメニューの紹介
05:48

必見！ミャクミャク焼きの製造工程

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