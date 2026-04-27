【速報】ミャクミャクカフェがリンクス梅田に4月27日オープン！限定メニューを徹底解説
AIライター自動執筆記事
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YouTubeチャンネル「ティンカノランド」が、「【ミャクミャクカフェ】これ優勝です！！ファン歓喜！！4/27Open！」を公開した。
動画では、4月27日にリンクス梅田にオープンした「EXPO 2025 OFFICIAL CAFE」に実際に訪れ、その魅力を体験レポートしている。
店内に入った瞬間からミャクミャクの世界観が広がり、グッズや限定メニューがずらり。さらに、サツマイモ専門店「らぽっぽ」ならではの“おいも尽くしメニュー”に、ティンカノも思わず「優勝」とコメントする場面も。
実際に食べたバーガーやスイーツの味はもちろん、見た目の可愛さや意外な仕掛けなど、「行ってみたくなるポイント」が次々と登場する。
さらに動画後半では、人気商品「ミャクミャク焼き」の制作シーンにも密着。細かい部分まで丁寧に作られていく様子は必見だ。
果たして“優勝”とまで言い切った理由とは──？
万博ファンなら見逃せない、注目のカフェ体験となっている。
動画では、4月27日にリンクス梅田にオープンした「EXPO 2025 OFFICIAL CAFE」に実際に訪れ、その魅力を体験レポートしている。
店内に入った瞬間からミャクミャクの世界観が広がり、グッズや限定メニューがずらり。さらに、サツマイモ専門店「らぽっぽ」ならではの“おいも尽くしメニュー”に、ティンカノも思わず「優勝」とコメントする場面も。
実際に食べたバーガーやスイーツの味はもちろん、見た目の可愛さや意外な仕掛けなど、「行ってみたくなるポイント」が次々と登場する。
さらに動画後半では、人気商品「ミャクミャク焼き」の制作シーンにも密着。細かい部分まで丁寧に作られていく様子は必見だ。
果たして“優勝”とまで言い切った理由とは──？
万博ファンなら見逃せない、注目のカフェ体験となっている。
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