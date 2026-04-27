華やかな芸能人生の裏側には葛藤も...？【Ray㋲・中川紅葉】がたどった「成功までの軌跡」をお届け！
Ray専属モデルに就任し、今ではRay㋲のムードメーカー的存在にまで成長した中川紅葉。今回は、そんな紅葉がこれまでたどった「サクセスストーリー」をお届けします。一見すると順風満帆に見える紅葉の芸能人生。成功に至るまでの裏側をぜひチェックしてみて！
わたしと僕の物語
今話題のあの人の人生のおハナシ。
アイドル、俳優、YouTuber、芸人など“売れっ子”たちが経験した、挫折や下積み時代。それを経て、今に至るまでのサクセスストーリーをたっぷり語ってもらいました。
夢追い人のみんなにとって、きっとヒントになるはず♡
Rayモデル・中川紅葉
Rayが導いてくれたモデル人生
Ray専属モデルに就任し、今ではRay㋲のムードメーカー的存在にまで成長した紅葉。一見、シンデレラストーリーに見える彼女の人生にも実はさまざまな葛藤がありました。
読者モデルから専属へ！紅葉年表をおさらい♡
【2019年】FRESH CAMPUS CONTEST 2019でグランプリを受賞
「私の芸能人生がスタートした原点。毎日3時間のライブ配信とか大変なことも多かった……」
【2020年】Ray♥Campus Girlに就任！
「誌面に自分が載ってるのを見たときにようやく、芸能活動を始めたんだなって実感した！」
【2023年】ABEMAオリジナル恋愛リアリティショー『花束とオオカミちゃんには騙されない』に出演
「この番組をきっかけにドラマやWEBCMの出演など、お仕事の幅が広がりました！」
【2023年】読者モデルとして初の単独企画も♡
「4ページもの単独企画と聞いて、とってもうれしかった！撮影前日は緊張で寝れませんでした」
【2023年】さまざまなドラマに出演！
「昭和のアイドル役やトリマーの役など、いろんな役に挑戦できた貴重な経験でした♡」
【2024年】まさかのお仕事激減で不安でいっぱいに
「『辞めたほうがいいのかな』って考えたり、うまくいかない日々の連続で辛い1年でした」
【2025年】Ray専属モデルに就任！
「まさかの読㋲から昇格。Rayのおかげで、芸能人生の再スタートを踏むことができました」
【2025年】単独の着回し企画が次々と決定♡
「自分のRayモデルとしての立ち位置が確立した気がして、とってもうれしかった」
今こうして活動できているのは、間違いなくRayのおかげなんです
「2022年頃までは、特に目標もなく、ゆるく活動していました。でもまわりが就活を始める時期に『このままでいいのかな』と考えるようになって。
『本気で芸能界への道をがんばってみようかな』って思ったんです。そのタイミングで、『花束とオオカミちゃんには騙されない』の出演が決まりました。
番組出演後から、ありがたいことにお仕事も増えて。Rayでの単独企画やドラマ出演などスケジュールが埋まっていく日々に『やっていけるかも』と希望を感じていました。
でも、その安心は長くは続かなくて。2024年頃には仕事が一気に激減。正直もう芸能の仕事はやめて、就活しようとまで考えました。
読者モデルも卒業しようと思い、編集部の方に連絡をしたんです。そしたら、まさかの専属モデルのお話をいただいて。本当にうれしくて、またこの世界でがんばろうって思えた瞬間でした。
今こうして活動できているのは、間違いなくRayのおかげなんです。一度は離れようとした場所に、もう一度居場所をもらえたからこそ、今の自分がある。
もらったチャンスを結果で返しながら、Rayに貢献できる存在になっていきたいって思っています」
中川紅葉
なかがわ・くれは●2000年9月1日生まれ、埼玉県出身。青山学院大学に通う現役女子大生。ドラマやラジオの出演や、台湾観光交流親善大使を務めるなど、幅広く活動中。
文／小田和希子、柿沼奈々子、草野咲来
中川紅葉