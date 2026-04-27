日本プロ野球選手会は２７日、外国人選手ら一部を除く加入選手７１３人を対象とした年俸調査結果を発表した。球団別の支配下登録選手の今季平均年俸のトップはソフトバンクの８７０６万円、２位は阪神の７７８９万円だった。昨年首位の巨人は６８８０万円で３位だった。

昨年のリーグ覇者のソフトバンクと阪神が平均年俸をアップさせた。前年２位のソフトバンクは１７５０万円増で２年ぶりの首位、前年３位の阪神は１９９０万円増で順位を上げた。巨人は９２０万円減だった。

４位はオリックスの５４０６万円、５位は日本ハムの４９６４万円、６位は楽天の４４１９万円、７位は西武の４３３３万円、８位は広島の４１３９万円、９位は中日の４１０２万円、１０位はＤｅＮＡの４０８４万円、１１位はロッテの４０４１万円、１２位はヤクルトの３９９１万円だった。

セ・リーグの平均は５１５８万円、パ・リーグは５２７２万円で全球団の支配下登録選手の平均は３１１万円増の５２１６万円。現行の調査方法となった１９８８年以降での最高値を記録した。

また契約更改アンケート結果も公表。２０２５年オフの契約更改について全体として満足でしたかの問いについて阪神は６６・６７ポイントで１位。５段階評価の上位二つ「満足」「大きく満足」と答えた人の合計ポイントが最も多かった。査定方法は戦術を十分に反映したものかとの問いについても「反映している」「十分反映している」の合計が６４・５２ポイントで１位という結果だった。