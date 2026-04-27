目黒蓮、赤ちゃんを抱く姿に反響！ 「プライベートでは絶対見られない姿」「お父さんの腕筋やばいっすよ」
映画監督の福田雄一さんは4月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。Snow Manの目黒蓮さんが赤ちゃんを抱く姿を公開し、反響を呼んでいます。
【写真】赤ちゃんを抱く目黒蓮
ファンからは「なんちゅう写真投稿してるんですかー!?」「世界のレンメグロが赤子を、、」「初々しいパパとBaby」「優しく柔らかなパパの顔」「お父さんの腕筋やばいっすよ」「プライベートでは絶対見られない姿」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】赤ちゃんを抱く目黒蓮
「世界のレンメグロが赤子を、、」福田さんは「今日のオフショットは産まれたばかりの花ちゃんを抱っこする坂本です」と説明し、映画『SAKAMOTO DAYS』のオフショットを投稿。目黒さんが、赤ちゃんを大きな腕で包み込むように抱っこしています。優しそうな笑みを浮かべているのも、とてもすてきです。
『週刊少年ジャンプ』表紙に登場『週刊少年ジャンプ』（集英社）の公式Xアカウントは27日、投稿を更新。「Snow Man 目黒蓮コラボ表紙&巻頭カラーは『SAKAMOTO DAYS』」と紹介し、目黒さんが写る22・23合併号の表紙を公開しました。気になった人は、チェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)