27日、参議院予算委員会において、国民民主党の上田清司議員が「パネル」の値段に言及した。

【映像】「笑い声」→「唸り声」に変貌の瞬間（実際の様子）

上田議員は赤沢大臣に対して「重要物資安定確保担当相として、石油・ガスあるいはまた樹脂製品などをしっかりと確保していく任務があるかと思います。先ほどからの議論の中でも大変困難な状況が今出てきています」とイラン情勢の緊迫化の中で中東からの原油が滞っていることに対する認識を口にした。

さらに上田議員は質疑で使用するパネルを指差し「すみません。1枚なんでもいいですから上げていただけますか？」と依頼。パネルが掲げられたことで議場内には笑い声が響いた。

だが、上田議員が「これ、今まで（1枚）3000円だったんですが、4000円になりましてね。もう33％上がっちゃったんです」と話すと様相が一変。「あぁー、そうなんだ」と唸り声が上がった。

上田議員は続けて「これも石油製品ですけど、端的に言えばこういう状況がもう起こっています。ぜひ、（赤沢）大臣におかれましても、しっかりとこういう状況を認識していただきたいとお願い申し上げます。（高市）総理には、こうしたサプライチェーンの確保などについても、大変国民は心配しておりますので、『安心してください』というメッセージをいただければ大変ありがたいと思います」と訴えた。

これに高市早苗総理は「まずは、原油や石油製品については、日本全体として必要となる量は確保できております。特にご心配のナフサにつきましても、国内でのナフサ精製を維持しながら、中東以外からのナフサ輸入を継続的に拡大をしております。合わせて、ナフサ由来の川中製品（基礎化学製品）在庫もプラスチック製品などに使われる国内需要の2カ月分あることから、この在庫を用いた国内でのナフサ由来の化学製品製造は少なくとも半年以上は継続できます。現在、中東以外からのナフサ輸入も加速しておりますので、この期間はさらに伸びる見通しです」と現状を説明。

さらに「他方、足元で一部供給の偏りや流通の目詰まりが生じておりますので、今赤沢大臣が懸命に対応し、一つひとつ確実に解消しております。なんとしても、政府としては、国民の皆様の命と暮らし、そして経済活動に影響が生じないように万全の対策を講じてまいりますので、どうか安心していただきたい。それから、買い占め等には、赤沢大臣も頭を抱えている状況でもございますので、お一人お一人が必要な量をお買い求めいただくようお願いを申し上げます」とメッセージを送った。

（ABEMA NEWS）