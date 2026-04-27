「ごみ清掃芸人」として活動する、お笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一さんが自身のＸ（旧Twitter）を更新。“今日のごみトリビア”として、清掃現場での切実な願いを投稿しました。



【写真を見る】【ごみ清掃芸人】 「竹串や割り箸はこういう感じで飛び出ます！」「プチプチ付きの封筒の中とかに入れてくれると飛び出さないので、すごく嬉しいです！」 【マシンガンズ滝沢】





滝沢さんは、ごみ袋を突き破る竹串や割り箸の写真を添え、「竹串や割り箸はこういう感じで飛び出ます！」と、作業中の危険性を指摘。







続けて「痛ぇ〜と叫ぶ清掃員友達もいるので、例えばプチプチ付きの封筒の中とかに入れてくれると飛び出さないので、すごく嬉しいです！」と、安全な捨て方のアイデアを共有し、配慮を呼びかけました。







滝沢秀一さんは、日々、ＳＮＳを通じ、「ごみトリビア」を投稿。啓発活動に努めています。







※自治体によって該当のごみへの対応が違う場合があります。

参考にする場合はお住まいの自治体の対応をご確認ください。



【担当：芸能情報ステーション】