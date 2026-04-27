あきんどスシローは、回転寿司チェーン「スシロー」において、HoYoverseのスペースファンタジーRPG「崩壊：スターレイル」とのコラボキャンペーンを本日4月27日から実施する。

スシローと「崩壊：スターレイル」のコラボは2度目。今回はコラボオリジナルのピック、カード、しおり、ステッカー付きメニューや、「崩壊：スターレイル」のキャラクターたちがデザインされたコラボ限定すし皿付きのドリンクが期間・数量限定で登場する。

発売に先駆けてコラボメニューやグッズなどを撮影できる機会を得たので、本稿で紹介していきたい。

□スシロー×「崩壊：スターレイル」コラボキャンペーンのページ

コラボ限定ピック付き商品

崩壊：スターレイルコラボ限定ピック付き マーラー風サーモン 揚げネギ添え

価格：250円～

販売期間：4月27日～コラボピックの手配総数31.5万枚分が完売次第終了（第1弾）

定番ネタのサーモンに香ばしく揚げたネギ、特製マーラーソースを合わせた食欲をそそられる創作すしに、コラボ限定ピック（全5種のうち1種）が付いてくる。

サーモンの旨みに、マーラーソースとマヨのコク、ネギの風味が相性抜群。少し辛味の効いた、クセになる一皿となっている。

「崩壊：スターレイルコラボ限定ピック付き マーラー風サーモン 揚げネギ添え」 価格：250円～

崩壊：スターレイルコラボ限定ピック付き レモンステーキ風にぎり

価格：250円～

販売期間：4月27日～コラボピックの手配総数34.2万枚分が完売次第終了

長崎名物レモンステーキをイメージしたおすしに、コラボ限定ピック（全5種のうち1種）が付いてくる。

牛肉の旨みを引き立てる塩だれ、レモンの酸味と爽やかな香りが食欲をそそる。

「崩壊：スターレイルコラボ限定ピック付き レモンステーキ風にぎり」 価格：250円～

崩壊：スターレイルコラボ限定ピック付き 大えび

価格：250円～

販売期間：4月27日～コラボピックの手配総数27万枚分が完売次第終了

肉厚でボリューム感がある大えびにコラボ限定ピック（全5種のうち1種）が付いてくる。

旨みや食感を楽しめるこだわりの一皿となっており、食べ応えも抜群。

「崩壊：スターレイルコラボ限定ピック付き 大えび」 価格：250円～

【コラボ限定ピック】

ピックの表面にはキャラクターの立ち絵が

裏面にはキメラが描かれている

キャラクターのデザインは4種+シークレット1種

キメラは5種が用意されるようで、表面のキャラクターとの組み合わせはランダムとなる

コラボ限定カード付き商品

崩壊：スターレイルコラボ限定カード付き 天然インド鮪6貫盛り

価格：1,220円～

販売期間：4月27日～コラボ限定カードの手配総数20.7万枚分が完売次第終了（第1弾）

天然インド鮪6貫盛りにスターレイルコラボ限定のカード（全5種のうち1種）が付いてくる。

脂の甘みが特長の天然インド鮪の部位と仕立てを変えた6貫を食べ比べできる贅沢な一皿。天然インド鮪の各部位の美味しさをまるごと堪能できる。

「崩壊：スターレイルコラボ限定カード付き 天然インド鮪6貫盛り」 価格：1,220円～

カードはブラインドパッケージで提供される

セイレンス

アナイクス

ファイノン

ケリュドラ

カードは4種+シークレット1種が用意される

カードの裏面にはオリジナルグッズが当たるキャンペーン応募用のシリアルコードが記載されているのでお見逃しなく

コラボ限定クリアしおり付き商品

崩壊：スターレイルコラボ限定クリアしおり付き フライドポテト

価格：280円～

販売期間：4月27日～コラボ限定クリアしおりの手配総数31.5万枚分が完売次第終了（第1弾）

スシローの定番サイドメニューであるフライドポテトにコラボクリアしおり（全5種のうち1種）が付いてくる。

店内で揚げたサクサクでほくほくなポテトはおつまみにもぴったり。他のメニューやドリンクと一緒に注文したい一品となっている。

「崩壊：スターレイルコラボ限定クリアしおり付き フライドポテト」 価格：280円～

しおりはブラインドパッケージで提供される

ケリュドラ

アナイクス

セイレンス

ファイノン

しおりは4種+シークレット1種が用意される

コラボ限定ステッカー付き商品

崩壊：スターレイルコラボ限定ステッカー付き 白桃とヨーグルトのアイスケーキ

価格：300円～

販売期間：4月27日～コラボ限定ステッカーの手配総数27万枚分が完売次第終了

白桃の香りとさわやかなヨーグルトの風味がマッチしたアイスケーキにコラボ限定ステッカー（全5種のうち1種）が付いてくる。

白桃のソースで春らしい見た目もかわいく、この季節にぴったりなスイーツに仕上がっている。

「崩壊：スターレイルコラボ限定ステッカー付き 白桃とヨーグルトのアイスケーキ」 価格：300円～

崩壊：スターレイルコラボ限定ステッカー付き わらび餅と大学芋

価格：290円～

販売期間：4月27日～コラボステッカーの手配総数21.6万枚分が完売次第終了（第1弾）

京都峰嵐堂のわらびもちと鳴門金時を使用したこだわりの大学芋にコラボ限定ステッカー（全5種のうち1種）が付いてくる。

ちょっと甘い物が欲しい時にぴったり。食後のデザートについ注文したくなる一皿となっている。

「崩壊：スターレイルコラボ限定ステッカー付き わらび餅と大学芋」 価格：290円～

【コラボ限定ステッカー】

ステッカーはブラインドパッケージで提供される

キュレネ

キャストリス

モーディス

ヒアンシー

コラボ限定すし皿付きソフトドリンク

崩壊：スターレイルコラボ限定すし皿付き ソフトドリンク

価格：1,400円～

販売期間：4月27日～コラボ限定すし皿の手配総数18万枚分が完売次第終了（第1弾）

コラボ期間中、「崩壊：スターレイル」のキャラクターたちがデザインされたすし皿付きソフトドリンクが販売される。すし皿にはキャラクターのデフォルメ姿が描かれており、第1弾にはモーディス、キャストリス、ヒアンシー、キュレネの4種+シークレット1種が用意される。

対象となるドリンクはホワイトウォーター、ホワイトソーダ、烏龍茶、POPメロンソーダ、ペプシコーラ（一部店舗では対象ドリンクが異なる）となる。

「崩壊：スターレイルコラボ限定すし皿付き ソフトドリンク」 価格：1,400円～

すし皿のパッケージはコラボのキービジュアルの描き下ろしイラストが使用されている。中身はランダム提供となる

ヒアンシー

キュレネ

モーディス

キャストリス

お皿はスシローで使用されているものと同じサイズだ

食卓でこれが並ぶとテンションが上がりそう。もちろん観賞用としてディスプレイするのもありだ

パッケージと一緒に飾るのも良さそう。ぜひゲットしていただきたい

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