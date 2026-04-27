【完全攻略】全65ショップを一挙紹介！名古屋・栄にラグジュアリーモール「HAERA」が6月11日オープン！
名古屋・栄に誕生する注目の新名所「ザ・ランドマーク名古屋栄」の地下2階〜地上4階に、ラグジュアリーモール「HAERA(ハエラ)」が2026年6月11日(木)にオープンする。「PUBLIC MUSEUM」を施設コンセプトに掲げ、ファッション、食体験、アートを軸に、多様な体験を提供。オープンが待ち遠しい、全65ショップをチェックしよう。
【写真で見る】ラグジュアリーモール「HAERA」全65ショップ！
■【東海エリア最大級】4つのメゾンが一堂に会する国内初のメインギャラリー
「HAERA」のメインギャラリーは、「Cartier(カルティエ)」、「CHANEL(シャネル)」、「HERMES(エルメス)」、「LOUIS VUITTON(ルイ・ヴィトン)」といった世界を代表するラグジュアリーブランドが栄の新たな顔を創出。圧倒的な存在感と洗練された世界観を描き出し、“新時代のラグジュアリー体験”へと誘う。
大津通りに面した「Cartier」は、1階と2階にわたってジュエリー、ウォッチ、レザーグッズ、フレグランスなど全カテゴリーをラインナップ。ゆったりとくつろげるプライベートスペースを設け、心地よいショッピング体験を提供する。
「CHANEL」は国内最大級となる3フロア構成のブティックに。1階から3階まで、フロアを重ねるごとに、メゾンのクリエイションがそれぞれの表情を描き出す。
「HERMES」は、地下1階から地上3階にまたがる4フロアを有する東海エリア最大級の店舗に。ファッションからホームコレクション、ビューティーまで、エルメスの多彩なオブジェが出迎えてくれる。
「LOUIS VUITTON」も、地下1階から地上3階までの4フロア構成に。プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、ビューティー、フレグランスなどの製品を取り扱い、エクスクルーシブなサロンも併設される。
続いて、各フロアの特徴と店舗をチェックしよう。
■【1階】ラグジュアリーブランドと響きあう、フレグランスブティック
ライフスタイルフレグランスブランド「NONFICTION」が、東海エリア初出店。厳選した原料と、繊細な調香をベースにした香水や、一日の始まりと終わりをより丁寧なものにするボディケア製品群を展開する。
東海エリア初出店の「FUEGUIA 1833」では、香りを生きた芸術作品と捉え、130種類以上の製品を展開。対話を通じて、唯一無二の香りとの出合いを提供している。
1961年にパリで誕生したライフスタイルメゾン「DIPTYQUE」は、東海エリア唯一の直営店としてオープン。3人の創業者が旅した各地の記憶や風景にインスピレーションを受けたフレグランス、キャンドルやボディケア製品を販売する。
2006年に創立された「BYREDO」は、ヨーロッパ発のラグジュアリーブランド。スカンジナビアの美学とインドの民族文化という対照的なアイデアから発想する独創的なクリエイションが、想像力やアート、ライフスタイルとの強いつながりを持つブランドとして独自の地位を確立している。
レザーシューズや革小物などのプロダクトを発表している「スキマ」が、東海エリア初出店。日本のものづくりと現代的なデザインを発信する。
■【2階】最先端スポーツ・アウトドアファッションの大型コンセプトストア
始祖鳥をモチーフにしたロゴで知られるアウトドアブランド「ARC'TERYX」がオープン。極限の使用状況での機能性と耐久性を兼ね備える、デザイナー自らが必要とするクライミングハーネスをゼロから開発。
東海エリア唯一の直営店としてオープンする「DESCENTE」は、雪山での過酷な環境下で、誰よりも速く滑降するためのスキーウェアへの挑戦からスタートしたブランド。トレーニングやランニング、多様なシーンでの着用を想定した“テックウェア”の「オルテライン」シリーズを展開する。
「Snow Peak」は、1958年に新潟県三条市で創業したアウトドアメーカー。日常から自然の中まで心地よく過ごせる、機能性とデザイン性を兼ね備えたアパレルを中心に、日常でも使える便利なアイテムなども販売する。
■【3階】個性豊かなユニセックスファッション・ライフスタイルブランドが集結
ハイモードなアパレルセレクトショップ「MIDWEST」では、世界的なコレクションブランドから、気鋭のデザイナーズブランドまで、幅広くセレクト。新業態での出店に、期待が高まる。
「A BATHING APE(R)」のディフュージョンラインとして、現在進行形のフレッシュなアパレルを提案する「AAPE BY A BATHING APE(R)」が、東海エリア初となる「AAPE STORE」をオープン。ムーンフェイスロゴやオリジナルカモフラージュ柄を基調としたプロダクトを展開する。
ロンドン発のファッションブランド「COS」が東海エリア初出店。現代文化から着想を得た、長く愛用できるアイコニックなワードローブと、洗練されたエッセンシャルアイテムで知られている。
イタリア・ミラノで誕生した「SAVE THE DUCK」は、“100％ Animal Free”をスローガンに掲げ、動物由来素材を使用しないものづくりで知られる。東海エリア初出店のサステナブル・ヴィーガンウェアブランドに注目だ。
フレンチカジュアルを代表するパリ発のブランド「agnes b.」。流行に捉われることなく、着心地のよさやカッティングにこだわったエスプリ溢れる洋服は、1975年の設立以来、世界中の人々に長く愛されている。
“黒×高機能”のみの衣類を展開する「Macqlo」が東海エリア初出店。服選びは面倒だけど、こだわりはある、という30・40代の男性の悩みを解決するアイテムを展開する。
1825年創業の英国ブランド「Clarks Originals」が東海エリア初出店。200年以上の歴史があり、デザートブーツやワラビーといえば、このブランドの代名詞。
東海エリア初出店の「SMYTHSON」は、1887年に英国で創業したステーショナリーおよびレザーグッズブランド。ノートブックからホームコレクションまで、日々の暮らしを上質に彩るアイテムを紹介する。
1917年に日本橋で創業した皮革袋物専門メーカー「AJIOKA.」の最高級ライン「GANZO」が東海エリア初出店。技術の粋を極め、一切妥協せず“本物”を追求している。
「ECCO」は、1963年にデンマークで創業したプレミアムレザーグッズブランド。生皮作りから製造、販売までを一貫する、世界でも唯一無二のブランドだ。
眼鏡やサングラスを販売する「999.9」。フォーナインズの眼鏡フレームが持つ美しいフォルムは、“眼鏡は道具である”という考えから、機能を追求していくと必然的に生まれる形を基に作られている。
最先端のストリート・モードを提案する「RINKAN」が、東海エリア初の買取専門店をオープン。アパレルからスニーカー、アクセサリー、バッグまで、ブランドに精通した熟練のプロフェッショナルが丁寧に査定する。
■【4階】居心地のよさと味・サービスを両立し、空間も含めたハイクラスな食体験
東海エリア初出店のモダン・イタリアン「BRIANZA NAGOYA」。地中海の息吹を感じるハーブとスパイス、炭火焼きを通じて、伝統と革新が出合う、イタリアンの新しい定番を作り上げる。
東京を代表するコース系焼肉の超有名店「よろにく」が、新世代の肉割烹「YORONIKU NAGOYA」として地方初出店。「シャトーブリアンのロゼカツサンド」や「トリュフすき焼き」など、唯一無二の逸品を名古屋で味わえる。
極上の和牛会席を楽しめる「和牛 スギモト 燦」は、創業125年の歴史を持つ「スギモト」による新業態店。精肉店の目利きが厳選した和牛を、季節の食材と地酒＆ワインと共に堪能したい。
「月島もんじゃ タマトヤ」は、もんじゃ焼きの本場である東京・月島で行列の絶えない「月島もんじゃ たまとや」の新ブランド。創業店主の家業である1871年創業の豊洲水産仲卸から仕入れる魚介が、もんじゃ焼きや一品料理を引き立たせる。
東海エリア初出店の「築地すしくろ」は、創業103年の「築地玉寿司」が手がける寿司酒場。魚介のつまみや焼き物も充実し、職人が握る本格江戸前寿司と酒をカジュアルに楽しめる。
炭火の香りと職人技が生み出す、極上のうなぎ料理を楽しめる「炭焼 うな富士」。日本の食文化を象徴するうなぎ料理が、至福のひとときを届ける。
モダンスパニッシュレストラン「MACAON Pintxos y Arroces」。日本の四季豊かな食材が彩るピンチョスと、本場スペインで培った技術と素材の魅力を引き出したアセロス(パエージャなどの米料理)を味わえる。
■【地下2階】カジュアルシーンにもぴったりのレストランが軒を連ねる
家庭料理に、少しだけ工夫を加えた食事を提供するカフェダイニング「Sta.」が東海エリア初出店。調理師・管理栄養士・フードスタイリストが、調味料から手作りで仕込んでいる。
「廻転鮨 銀座おのでら」が東海エリア初出店。ひと手間の仕事を惜しまない職人が目の前で腕を振るう江戸前寿司を、誰もが親しみやすい廻転鮨のスタイルで楽しめる。
「天ぷらの浜金 〜旨い魚と揚げたて天ぷら〜」は、揚げたての天ぷらと旨い魚を気軽に楽しめる新業態店。ランチの選べる天ぷら定食は、揚げたてを順番に提供。ディナータイムは鮮魚と天ぷらに日本酒を合わせ、ちょい飲み利用もできる。
素材の味わいを大切にしたメニューがそろう「スナック・ピラーズ」。最小限の甘味で仕立てられたアイスや、ブドウ本来のおいしさを表現する作り手の血と汗を感じさせるワインを堪能したい。
「麺と前 たかさご」は、手打ちうどんの名店「手打うどん高砂」による新業態店。夜は、きしめんや味噌煮込みうどんなどの麺料理ができるまでの時間に酒とつまみを味わう麺前文化を楽しみたい。
「Café/Bistro Parisien LE Beurre Noisette」は、パリ15区にある「Le Beurre Noisette」のオーナーシェフ・ティエリーブランキさんが掲げる“訪れるすべてのお客様がガストロノミー(美食)を愉しめるものに”をコンセプトにした新業態のカフェ＆ビストロ。パリの今を感じられる料理と、旬のフルーツを贅沢に使ったスイーツを味わえる。
「焼肉ステーキ弁当セジョン×海苔弁いちのや」は、「焼肉セジョン」が手がける新業態店。厳選された黒毛和牛のステーキやハンバーグなどを詰め込んだ海苔弁を販売する。
「とんかつ わだ福」は、和食の職人によるとんかつ専門店。米油100％で揚げたとんかつと、羽釜で炊くご飯にこだわっている。
「KOUGEI」は、ミシュランシェフが手がける本格中国料理を酒場感覚で楽しむ新業態店。伝統と遊びを融合させた、上質ながら日常に溶け込む“今の中華”を楽しめる。
ラテとコルネッティでコーヒーを楽しむスタバの新しいスタイルの店舗、カフェベーカリー「スターバックス リザーブ(R) カフェ」が東海エリア初出店。香ばしく焼けたパンと、こだわりのコーヒーで、ちょっと贅沢な大人時間を届ける。
ポークランチョンミートと玉子焼を、海苔とご飯で挟んだポークたまごおにぎりの専門店「ポーたま」が、東海エリア初出店。片手で味わえる、できたてのおいしさを堪能したい。
「SOLO PIZZA Napoletana da Luigi SAKAE」は、ナポリピッツァ世界チャンピオンの店「チェザリ!!」の姉妹店。本物のナポリピッツァをセルフスタイルで提供する。
ミシュランのビブグルマン店がプロデュースする「焼鳥 とりこころ」では、焼鳥と酒、尾張の鳥を中心にしたラインナップ。落ち着いた雰囲気の、大人の酒場を演出する。
「立呑 引手数多」では、厳選した酒を気軽に一杯から楽しむことが可能。料理は、“旨い”×“新しい”をテーマにした小皿料理を多数そろえる。
「名古屋コーチン鶏おでん 清水」は、日本三大地鶏の一つである名古屋コーチンと新鮮な野菜を長時間煮込んで仕上げたスープで炊き込む“名古屋コーチン白湯おでん”が名物。コラーゲンたっぷりのスープは、まろやかでコクがある。
熟練職人が握る寿司をカジュアルに楽しめる「立ち食い寿司 極」。素材のよさを最大限に引き出し、味わい深く感動的なおいしさを堪能できる。
「博多もつ鍋おおやま」は、博多に本店を構えるもつ鍋専門店。心地よいにぎわいをコンセプトに、女性一人でも利用しやすい雰囲気だ。
オーセンティックな南インド料理を味わえる「ERICK SOUTH」。現地の味わいはそのままに、初めてでも気軽に楽しめる、親しみやすい南インド料理専門店だ。
■【地下1階】日常が少し豊かになる、モダンスイーツとの出合い
「LOUANGE TOKYO Le Château」は、パティシエ世界大会2冠に輝くパティシエと、三つ星レストランのシェフパティシエが手がける「LOUANGE TOKYO」の東海エリア初進出店。革新的かつ近代的な非日常を体験できる、究極のパティスリーサロンだ。
100種類を超える品ぞろえから、好みの銘柄を紹介してくれる「紅茶専門店TEAPOND」が東海エリア初出店。世界中の産地から届いたばかりの旬摘み紅茶の香りや、ストーリーを感じさせるオリジナルブレンド、ユニークなフレーバーティーなどを楽しみたい。
「パティスリー GIN NO MORI Ludique」は、宝石箱のようなクッキー缶・プティボワを展開する「GIN NO MORI」の姉妹ブランド。小箱に、森の香りを閉じ込めた複雑な味わいの焼き菓子が詰め込まれている。
「La Maison du R NAGOYA」は、東海オンエアのりょうさんが手がけるスイーツ店。本店の岡崎は開店から行列ができる人気ぶりで、待望の名古屋初出店となる。生菓子から焼き菓子まで、日常にも贈り物にも重宝するラインナップがずらり。
「L'ABEILLE」は、世界各国のプレミアム蜂蜜をそろえる蜂蜜専門店。自社養蜂場の蜂蜜と、世界の養蜂場を訪ねて買い付けた12か国80種類以上の蜂蜜がそろう。蜂蜜で作った食品や菓子、ミツバチ由来の健康食品なども紹介。
ミシュラン一つ星を獲得した「赤坂おぎ乃」の献立の締めとして提供される抹茶や和三盆を使った新感覚スイーツが話題の「赤坂おぎ乃和甘」が、東海エリア初出店。和のジェラートや生どらやき、黒糖わらび餅、練乳葛豆腐など、独創的な甘味を楽しめる。
ベルギー王室御用達のショコラティエ「PIERRE MARCOLINI」のショップ・カフェがオープン。Bean to Barの先駆者がこだわるカカオを使用したチョコレートを販売する。併設のカフェでは、パフェやワッフルなどを味わえる。
丁寧に焼き上げたパンと季節の料理を、気取らずに楽しめる「National Bakery」。毎日の食事にそっと寄り添い、朝から夕方まで、日常にちょうどいいおいしさを届ける。
BarとBean to Barが融合した「memento mori」が東海エリア初出店。世界各地の希少なカカオと素材をかけ合わせた、最先端のミクソロジーカクテルに加え、カカオ豆から作るボンボンショコラやタブレット、焼き菓子、パフェなどのスイーツを提供する。
フレンチレストラン出身のシェフ・田村浩二さんが手がける「Mr. CHEESECAKE」が東海エリア初出店。チーズケーキをはじめとしたスイーツの販売に加え、ケーキや限定メニューを楽しめるイートインスペースも完備する。
「Yonemura the Store」は、ミシュランに掲載された京都・祇園のレストラン「新門前 米村」によるクッキー専門店。常に独自の視点を持って料理を組み立てるシェフ・米村昌泰さんが手がけるクッキーには、食べる人を驚かせる工夫が施されている。
銅鍋で煮詰めたキャラメルと焼き菓子を販売する「CARAMEL CAMEL」。砂漠や海、遠い街を越え、旅するキャメルが見つけたとっておきの甘いごほうびを紹介する。
「BON ALLURE」は、素材・技術・美意識のすべてに妥協しないパティスリー。職人の完成と緻密な設計から生まれるスイーツは、日常をほんの少し特別な時間へと昇華させてくれる。
「和のお果子 ゆえん」では、国産農作物の素晴らしさに着目した和洋スイーツを販売。こだわりぬいて選んだ原料を、特別な製法でより価値ある一品に仕上げる。
スペシャルティコーヒーの香り高く奥深い味わいを楽しめる「丸山珈琲」が、東海エリア初出店。テイクアウトコーヒーのほか、コーヒー豆やドリップバッグ、スイーツ、ギフトなど幅広い商品を取りそろえる。
洗練された技術で、日常を彩る高品質な花を提案する「坪井花苑」。“花とみどりをとおしてすべての人に感動を”を理念に、フローリストが特別な日から日常までをセンスある花々で彩る。
パルコや松坂屋などを運営するJ.フロント リテイリンググループが一体となって、それぞれの強みを発揮したラグジュアリーモール「HAERA」。訪れる人々の感性を刺激し、栄の街とつながることで、栄全体ににぎわいをもたらしていくに違いない。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真で見る】ラグジュアリーモール「HAERA」全65ショップ！
■【東海エリア最大級】4つのメゾンが一堂に会する国内初のメインギャラリー
「HAERA」のメインギャラリーは、「Cartier(カルティエ)」、「CHANEL(シャネル)」、「HERMES(エルメス)」、「LOUIS VUITTON(ルイ・ヴィトン)」といった世界を代表するラグジュアリーブランドが栄の新たな顔を創出。圧倒的な存在感と洗練された世界観を描き出し、“新時代のラグジュアリー体験”へと誘う。
大津通りに面した「Cartier」は、1階と2階にわたってジュエリー、ウォッチ、レザーグッズ、フレグランスなど全カテゴリーをラインナップ。ゆったりとくつろげるプライベートスペースを設け、心地よいショッピング体験を提供する。
「CHANEL」は国内最大級となる3フロア構成のブティックに。1階から3階まで、フロアを重ねるごとに、メゾンのクリエイションがそれぞれの表情を描き出す。
「HERMES」は、地下1階から地上3階にまたがる4フロアを有する東海エリア最大級の店舗に。ファッションからホームコレクション、ビューティーまで、エルメスの多彩なオブジェが出迎えてくれる。
「LOUIS VUITTON」も、地下1階から地上3階までの4フロア構成に。プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、ビューティー、フレグランスなどの製品を取り扱い、エクスクルーシブなサロンも併設される。
続いて、各フロアの特徴と店舗をチェックしよう。
■【1階】ラグジュアリーブランドと響きあう、フレグランスブティック
ライフスタイルフレグランスブランド「NONFICTION」が、東海エリア初出店。厳選した原料と、繊細な調香をベースにした香水や、一日の始まりと終わりをより丁寧なものにするボディケア製品群を展開する。
東海エリア初出店の「FUEGUIA 1833」では、香りを生きた芸術作品と捉え、130種類以上の製品を展開。対話を通じて、唯一無二の香りとの出合いを提供している。
1961年にパリで誕生したライフスタイルメゾン「DIPTYQUE」は、東海エリア唯一の直営店としてオープン。3人の創業者が旅した各地の記憶や風景にインスピレーションを受けたフレグランス、キャンドルやボディケア製品を販売する。
2006年に創立された「BYREDO」は、ヨーロッパ発のラグジュアリーブランド。スカンジナビアの美学とインドの民族文化という対照的なアイデアから発想する独創的なクリエイションが、想像力やアート、ライフスタイルとの強いつながりを持つブランドとして独自の地位を確立している。
レザーシューズや革小物などのプロダクトを発表している「スキマ」が、東海エリア初出店。日本のものづくりと現代的なデザインを発信する。
■【2階】最先端スポーツ・アウトドアファッションの大型コンセプトストア
始祖鳥をモチーフにしたロゴで知られるアウトドアブランド「ARC'TERYX」がオープン。極限の使用状況での機能性と耐久性を兼ね備える、デザイナー自らが必要とするクライミングハーネスをゼロから開発。
東海エリア唯一の直営店としてオープンする「DESCENTE」は、雪山での過酷な環境下で、誰よりも速く滑降するためのスキーウェアへの挑戦からスタートしたブランド。トレーニングやランニング、多様なシーンでの着用を想定した“テックウェア”の「オルテライン」シリーズを展開する。
「Snow Peak」は、1958年に新潟県三条市で創業したアウトドアメーカー。日常から自然の中まで心地よく過ごせる、機能性とデザイン性を兼ね備えたアパレルを中心に、日常でも使える便利なアイテムなども販売する。
■【3階】個性豊かなユニセックスファッション・ライフスタイルブランドが集結
ハイモードなアパレルセレクトショップ「MIDWEST」では、世界的なコレクションブランドから、気鋭のデザイナーズブランドまで、幅広くセレクト。新業態での出店に、期待が高まる。
「A BATHING APE(R)」のディフュージョンラインとして、現在進行形のフレッシュなアパレルを提案する「AAPE BY A BATHING APE(R)」が、東海エリア初となる「AAPE STORE」をオープン。ムーンフェイスロゴやオリジナルカモフラージュ柄を基調としたプロダクトを展開する。
ロンドン発のファッションブランド「COS」が東海エリア初出店。現代文化から着想を得た、長く愛用できるアイコニックなワードローブと、洗練されたエッセンシャルアイテムで知られている。
イタリア・ミラノで誕生した「SAVE THE DUCK」は、“100％ Animal Free”をスローガンに掲げ、動物由来素材を使用しないものづくりで知られる。東海エリア初出店のサステナブル・ヴィーガンウェアブランドに注目だ。
フレンチカジュアルを代表するパリ発のブランド「agnes b.」。流行に捉われることなく、着心地のよさやカッティングにこだわったエスプリ溢れる洋服は、1975年の設立以来、世界中の人々に長く愛されている。
“黒×高機能”のみの衣類を展開する「Macqlo」が東海エリア初出店。服選びは面倒だけど、こだわりはある、という30・40代の男性の悩みを解決するアイテムを展開する。
1825年創業の英国ブランド「Clarks Originals」が東海エリア初出店。200年以上の歴史があり、デザートブーツやワラビーといえば、このブランドの代名詞。
東海エリア初出店の「SMYTHSON」は、1887年に英国で創業したステーショナリーおよびレザーグッズブランド。ノートブックからホームコレクションまで、日々の暮らしを上質に彩るアイテムを紹介する。
1917年に日本橋で創業した皮革袋物専門メーカー「AJIOKA.」の最高級ライン「GANZO」が東海エリア初出店。技術の粋を極め、一切妥協せず“本物”を追求している。
「ECCO」は、1963年にデンマークで創業したプレミアムレザーグッズブランド。生皮作りから製造、販売までを一貫する、世界でも唯一無二のブランドだ。
眼鏡やサングラスを販売する「999.9」。フォーナインズの眼鏡フレームが持つ美しいフォルムは、“眼鏡は道具である”という考えから、機能を追求していくと必然的に生まれる形を基に作られている。
最先端のストリート・モードを提案する「RINKAN」が、東海エリア初の買取専門店をオープン。アパレルからスニーカー、アクセサリー、バッグまで、ブランドに精通した熟練のプロフェッショナルが丁寧に査定する。
■【4階】居心地のよさと味・サービスを両立し、空間も含めたハイクラスな食体験
東海エリア初出店のモダン・イタリアン「BRIANZA NAGOYA」。地中海の息吹を感じるハーブとスパイス、炭火焼きを通じて、伝統と革新が出合う、イタリアンの新しい定番を作り上げる。
東京を代表するコース系焼肉の超有名店「よろにく」が、新世代の肉割烹「YORONIKU NAGOYA」として地方初出店。「シャトーブリアンのロゼカツサンド」や「トリュフすき焼き」など、唯一無二の逸品を名古屋で味わえる。
極上の和牛会席を楽しめる「和牛 スギモト 燦」は、創業125年の歴史を持つ「スギモト」による新業態店。精肉店の目利きが厳選した和牛を、季節の食材と地酒＆ワインと共に堪能したい。
「月島もんじゃ タマトヤ」は、もんじゃ焼きの本場である東京・月島で行列の絶えない「月島もんじゃ たまとや」の新ブランド。創業店主の家業である1871年創業の豊洲水産仲卸から仕入れる魚介が、もんじゃ焼きや一品料理を引き立たせる。
東海エリア初出店の「築地すしくろ」は、創業103年の「築地玉寿司」が手がける寿司酒場。魚介のつまみや焼き物も充実し、職人が握る本格江戸前寿司と酒をカジュアルに楽しめる。
炭火の香りと職人技が生み出す、極上のうなぎ料理を楽しめる「炭焼 うな富士」。日本の食文化を象徴するうなぎ料理が、至福のひとときを届ける。
モダンスパニッシュレストラン「MACAON Pintxos y Arroces」。日本の四季豊かな食材が彩るピンチョスと、本場スペインで培った技術と素材の魅力を引き出したアセロス(パエージャなどの米料理)を味わえる。
■【地下2階】カジュアルシーンにもぴったりのレストランが軒を連ねる
家庭料理に、少しだけ工夫を加えた食事を提供するカフェダイニング「Sta.」が東海エリア初出店。調理師・管理栄養士・フードスタイリストが、調味料から手作りで仕込んでいる。
「廻転鮨 銀座おのでら」が東海エリア初出店。ひと手間の仕事を惜しまない職人が目の前で腕を振るう江戸前寿司を、誰もが親しみやすい廻転鮨のスタイルで楽しめる。
「天ぷらの浜金 〜旨い魚と揚げたて天ぷら〜」は、揚げたての天ぷらと旨い魚を気軽に楽しめる新業態店。ランチの選べる天ぷら定食は、揚げたてを順番に提供。ディナータイムは鮮魚と天ぷらに日本酒を合わせ、ちょい飲み利用もできる。
素材の味わいを大切にしたメニューがそろう「スナック・ピラーズ」。最小限の甘味で仕立てられたアイスや、ブドウ本来のおいしさを表現する作り手の血と汗を感じさせるワインを堪能したい。
「麺と前 たかさご」は、手打ちうどんの名店「手打うどん高砂」による新業態店。夜は、きしめんや味噌煮込みうどんなどの麺料理ができるまでの時間に酒とつまみを味わう麺前文化を楽しみたい。
「Café/Bistro Parisien LE Beurre Noisette」は、パリ15区にある「Le Beurre Noisette」のオーナーシェフ・ティエリーブランキさんが掲げる“訪れるすべてのお客様がガストロノミー(美食)を愉しめるものに”をコンセプトにした新業態のカフェ＆ビストロ。パリの今を感じられる料理と、旬のフルーツを贅沢に使ったスイーツを味わえる。
「焼肉ステーキ弁当セジョン×海苔弁いちのや」は、「焼肉セジョン」が手がける新業態店。厳選された黒毛和牛のステーキやハンバーグなどを詰め込んだ海苔弁を販売する。
「とんかつ わだ福」は、和食の職人によるとんかつ専門店。米油100％で揚げたとんかつと、羽釜で炊くご飯にこだわっている。
「KOUGEI」は、ミシュランシェフが手がける本格中国料理を酒場感覚で楽しむ新業態店。伝統と遊びを融合させた、上質ながら日常に溶け込む“今の中華”を楽しめる。
ラテとコルネッティでコーヒーを楽しむスタバの新しいスタイルの店舗、カフェベーカリー「スターバックス リザーブ(R) カフェ」が東海エリア初出店。香ばしく焼けたパンと、こだわりのコーヒーで、ちょっと贅沢な大人時間を届ける。
ポークランチョンミートと玉子焼を、海苔とご飯で挟んだポークたまごおにぎりの専門店「ポーたま」が、東海エリア初出店。片手で味わえる、できたてのおいしさを堪能したい。
「SOLO PIZZA Napoletana da Luigi SAKAE」は、ナポリピッツァ世界チャンピオンの店「チェザリ!!」の姉妹店。本物のナポリピッツァをセルフスタイルで提供する。
ミシュランのビブグルマン店がプロデュースする「焼鳥 とりこころ」では、焼鳥と酒、尾張の鳥を中心にしたラインナップ。落ち着いた雰囲気の、大人の酒場を演出する。
「立呑 引手数多」では、厳選した酒を気軽に一杯から楽しむことが可能。料理は、“旨い”×“新しい”をテーマにした小皿料理を多数そろえる。
「名古屋コーチン鶏おでん 清水」は、日本三大地鶏の一つである名古屋コーチンと新鮮な野菜を長時間煮込んで仕上げたスープで炊き込む“名古屋コーチン白湯おでん”が名物。コラーゲンたっぷりのスープは、まろやかでコクがある。
熟練職人が握る寿司をカジュアルに楽しめる「立ち食い寿司 極」。素材のよさを最大限に引き出し、味わい深く感動的なおいしさを堪能できる。
「博多もつ鍋おおやま」は、博多に本店を構えるもつ鍋専門店。心地よいにぎわいをコンセプトに、女性一人でも利用しやすい雰囲気だ。
オーセンティックな南インド料理を味わえる「ERICK SOUTH」。現地の味わいはそのままに、初めてでも気軽に楽しめる、親しみやすい南インド料理専門店だ。
■【地下1階】日常が少し豊かになる、モダンスイーツとの出合い
「LOUANGE TOKYO Le Château」は、パティシエ世界大会2冠に輝くパティシエと、三つ星レストランのシェフパティシエが手がける「LOUANGE TOKYO」の東海エリア初進出店。革新的かつ近代的な非日常を体験できる、究極のパティスリーサロンだ。
100種類を超える品ぞろえから、好みの銘柄を紹介してくれる「紅茶専門店TEAPOND」が東海エリア初出店。世界中の産地から届いたばかりの旬摘み紅茶の香りや、ストーリーを感じさせるオリジナルブレンド、ユニークなフレーバーティーなどを楽しみたい。
「パティスリー GIN NO MORI Ludique」は、宝石箱のようなクッキー缶・プティボワを展開する「GIN NO MORI」の姉妹ブランド。小箱に、森の香りを閉じ込めた複雑な味わいの焼き菓子が詰め込まれている。
「La Maison du R NAGOYA」は、東海オンエアのりょうさんが手がけるスイーツ店。本店の岡崎は開店から行列ができる人気ぶりで、待望の名古屋初出店となる。生菓子から焼き菓子まで、日常にも贈り物にも重宝するラインナップがずらり。
「L'ABEILLE」は、世界各国のプレミアム蜂蜜をそろえる蜂蜜専門店。自社養蜂場の蜂蜜と、世界の養蜂場を訪ねて買い付けた12か国80種類以上の蜂蜜がそろう。蜂蜜で作った食品や菓子、ミツバチ由来の健康食品なども紹介。
ミシュラン一つ星を獲得した「赤坂おぎ乃」の献立の締めとして提供される抹茶や和三盆を使った新感覚スイーツが話題の「赤坂おぎ乃和甘」が、東海エリア初出店。和のジェラートや生どらやき、黒糖わらび餅、練乳葛豆腐など、独創的な甘味を楽しめる。
ベルギー王室御用達のショコラティエ「PIERRE MARCOLINI」のショップ・カフェがオープン。Bean to Barの先駆者がこだわるカカオを使用したチョコレートを販売する。併設のカフェでは、パフェやワッフルなどを味わえる。
丁寧に焼き上げたパンと季節の料理を、気取らずに楽しめる「National Bakery」。毎日の食事にそっと寄り添い、朝から夕方まで、日常にちょうどいいおいしさを届ける。
BarとBean to Barが融合した「memento mori」が東海エリア初出店。世界各地の希少なカカオと素材をかけ合わせた、最先端のミクソロジーカクテルに加え、カカオ豆から作るボンボンショコラやタブレット、焼き菓子、パフェなどのスイーツを提供する。
フレンチレストラン出身のシェフ・田村浩二さんが手がける「Mr. CHEESECAKE」が東海エリア初出店。チーズケーキをはじめとしたスイーツの販売に加え、ケーキや限定メニューを楽しめるイートインスペースも完備する。
「Yonemura the Store」は、ミシュランに掲載された京都・祇園のレストラン「新門前 米村」によるクッキー専門店。常に独自の視点を持って料理を組み立てるシェフ・米村昌泰さんが手がけるクッキーには、食べる人を驚かせる工夫が施されている。
銅鍋で煮詰めたキャラメルと焼き菓子を販売する「CARAMEL CAMEL」。砂漠や海、遠い街を越え、旅するキャメルが見つけたとっておきの甘いごほうびを紹介する。
「BON ALLURE」は、素材・技術・美意識のすべてに妥協しないパティスリー。職人の完成と緻密な設計から生まれるスイーツは、日常をほんの少し特別な時間へと昇華させてくれる。
「和のお果子 ゆえん」では、国産農作物の素晴らしさに着目した和洋スイーツを販売。こだわりぬいて選んだ原料を、特別な製法でより価値ある一品に仕上げる。
スペシャルティコーヒーの香り高く奥深い味わいを楽しめる「丸山珈琲」が、東海エリア初出店。テイクアウトコーヒーのほか、コーヒー豆やドリップバッグ、スイーツ、ギフトなど幅広い商品を取りそろえる。
洗練された技術で、日常を彩る高品質な花を提案する「坪井花苑」。“花とみどりをとおしてすべての人に感動を”を理念に、フローリストが特別な日から日常までをセンスある花々で彩る。
パルコや松坂屋などを運営するJ.フロント リテイリンググループが一体となって、それぞれの強みを発揮したラグジュアリーモール「HAERA」。訪れる人々の感性を刺激し、栄の街とつながることで、栄全体ににぎわいをもたらしていくに違いない。
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