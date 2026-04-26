Ý¯ºä46¡Ö5th YEAR ANNIVERSARY LIVE¡×¤è¤ê¥À¥ó¥Ñ¥Õ¥©±ÇÁü¸ø³«¡¡Éð¸µÍ£°á¤¬¥³¥ì¥ª¥°¥é¥Õ¥£¡¼¤òÃ´Åö
Live Dance Performance Choreographed by Yui Takemoto -5th YEAR ANNIVERSARY LIVE at MUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à-¥µ¥à¥Í¥¤¥ë
Ý¯ºä46¤¬4·î11Æü¡¢12Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡Ö5th YEAR ANNIVERSARY LIVE¡×¤è¤ê¡¢¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹±ÇÁü¤¬YouTube¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¸ø³«¤µ¤ì¤¿Ý¯ºä46¡¢¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹±ÇÁü
¥³¥ì¥ª¥°¥é¥Õ¥£¡¼¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢14ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡ÖThe growing up train¡×¤Î³èÆ°¤ò¤â¤Ã¤ÆÂ´¶È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ëÆó´üÀ¸¡¦Éð¸µÍ£°á¡£
º¸±¦¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¶À¼Ì¤·¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¥·¥ó¥á¥È¥ê¡¼¤Ê¿¶¤êÉÕ¤±¤ä¡¢°Ø»Ò¤ä¥É¥¢¡¢¾ÈÌÀ´ï¶ñ¤òÍÑ¤¤¤¿±é½Ð¤Ç¡¢Ý¯ºä46¤é¤·¤¤¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÂ¸Ê¬¤Ë´®Ç½¤Ç¤¤ë±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ¥é¥¤¥Ö¤Î½ª±é¸å¤Ë¤Ï¡¢ºäÆ»¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¡È½é¡É¤È¤Ê¤ëÎ¾AÌÌ¥·¥ó¥°¥ë¡ØLonesome rabbit / What¡Çs ¡ÈKAZOKU¡É?¡Ù¤ò6·î10Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢7·î¤«¤éÁ´¹ñ6ÅÔ»Ô12¸ø±é¤ò½ä¤ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤Î³«ºÅ¡¢¤µ¤é¤Ë11·î¤Ë¤Ï¡È6th YEAR ANNIVERSARY LIVE¡É¤òÀéÍÕ¸©¡¦ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢2023Ç¯¤è¤êÀºÎÏÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿³¤³°¤Ç¤Î³èÆ°¤¬¼Â¤ò·ë¤Ó¡¢ºäÆ»¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¡È½é¡É¤È¤Ê¤ë¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤ò2027Ç¯¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£