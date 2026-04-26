第１７３回天皇賞春・Ｇ１は５月３日、京都競馬場の芝３２００メートルで行われる。

前走の大阪杯で復活したクロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）を巡る一戦となりそうだ。凱旋門賞のあと、ジャパンカップでは急仕上げもあって４着だったが、立て直した大阪杯はしっかりと本来の走りをみせた。距離は延びるが、日本ダービーを早め先頭から押し切ったのだから、スタミナも十分証明されている。２００７年のメイショウサムソン以来の、日本ダービー馬による春の盾制覇に期待が高まる。

アドマイヤテラ（牡５歳、栗東・友道康夫厩舎、父レイデオロ）は前走の阪神大賞典をレコードタイムで快勝した。ここにきて本格化がうかがえる。３歳時も菊花賞で３着だったが、充実した今ならＧ１でも期待出来る。鞍上の武豊騎手は、当レース９勝目がかかる。

ヘデントール（牡５歳、美浦・木村哲也厩舎、父ルーラーシップ）は、昨年の当レースの覇者。のちに凱旋門賞５着のビザンチンドリームを破った。その後は骨折で休養を余儀なくされたが、前走の京都記念を叩き台に調子を上げてきた。連覇なら、１９８１年以降では６頭目となる。

スティンガーグラス（牡５歳、栗東・友道康夫厩舎、父キズナ）は、前走のダイヤモンドステークスを息の長い末脚で勝利した。転厩初戦を使ってさらに状態アップが見込める。鞍上のレーン騎手は昨年、ヘデントールの手綱を執っていたが、違う馬での連覇となるか。

また、アクアヴァーナル（牝５歳、栗東・四位洋文厩舎、父エピファネイア）、ヴェルミセル（牝６歳、栗東・吉村圭司厩舎、父ゴールドシップ）、ホーエリート（牝５歳、美浦・田島俊明厩舎、父ルーラーシップ）と牝馬が３頭エントリー。牝馬の勝利は１９５３年のレダまでさかのぼるが、久々の牝馬による勝利が見られるか注目だ。