スターバックス コーヒー ジャパンは、韓国発のストリートウェアブランド『thisisneverthat（ディスイズネバーザット）』と初コラボレーションし、「neverthatcoffee」をコンセプトにしたコレクションを、2026年4月28日（火）から公式オンラインストアで発売します。

（写真）【スタバ×thisisneverthat】コラボ9アイテム＋スタバカード

「thisisneverthat」ってどんなブランド？

スターバックスが韓国・ソウル発ストリートウェアブランド『thisisneverthat』と初のコラボ

2010年に3人のクリエイターによってソウルで誕生したブランド。世界のストリートカルチャー、音楽、若者ムーブメントからインスピレーションを得て、レトロな美学とモダンなデザインを融合させたユニークなファッションを発信しています。

コラボレーションのコンセプトは「neverthatcoffee」

今回のコラボレーションのコンセプトは「neverthatcoffee」。両ブランドの想いが重なり合い生まれた「未完成だからこその自由さ」「同じ瞬間を共有することで生まれるコミュニティ」という考えのもと、初登場のステンレスマグタンブラーやフーディーやTシャツ、キャップやバックパックなどのアパレルまで、おしゃれでカッコいいアイテムが誕生しました。

9アイテム＋スターバックスカード登場

今回登場するコラボアイテムは9種とスターバックスカードです。

タンブラーなどドリンクを楽しめるアイテム

コーヒーなどのドリンクを楽しめるアイテムのラインナップは、 ハンドル付きリッドが特徴の「thisisneverthat starbucks ハンドルリッドステンレスボトル 680ml」や直線的な輪郭とステンレスを削り出したかのような見た目の「thisisneverthat starbucks ステンレスマグタンブラー 503ml 」、そして、「thisisneverthat starbucks ハンドルリッドステンレスボトル 680ml」を持ち運ぶために設計されている「thisisneverthat starbucks パッカブル ボトルバッグ ブラック」の3アイテム。

アパレルラインナップは全6アイテム！

アパレルのラインナップは、トップスは4つのアイテムが登場。thisisneverthatを象徴するワッフル素材の「thisisneverthat starbucks ワッフルフーディー カーキ」、肌馴染みがよい素材の「thisisneverthat starbucks フーディー オフブラック」、リラックスフィットの「thisisneverthat starbucks S/S Tシャツ 」や凹凸のある表情が特徴のコットンサーマルジャージーを使用した「thisisneverthat starbucks L/S ワッフルTシャツ」です。

ほかにも、ヴィンテージライクな「thisisneverthat starbucks キャップ」、デイリーユースに重宝する15リットルの「thisisneverthat starbucks パッカブル バックパック ブラック」の2アイテムがラインナップ。

オリジナルコラボデザインのデジタルスタバカードも登場！

1,000〜30,000円まで選べる、コラボデザインの「thisisneverthat starbucks デジタル スターバックス カード」も登場します。誰かへのギフトにぴったりですね。

ストリートファッションとコーヒーが交差する、シンプルでスタイリッシュ、そして、遊び心のあるアイテムをぜひチェックしてみてくださいね！

【商品情報】thisisneverthat×starbucksコラボコレクション

・ハンドルリッドステンレスボトル

・ステンレスマグタンブラー

・ワッフルフーディー カーキ

・フーディー オフブラック

・S/S Tシャツ

・L/S ワッフルTシャツ

・キャップ

・パッカブル バックパック ブラック

・パッカブル ボトルバッグ ブラック

・デジタル スターバックス カード

【販売概要】

◆ 取り扱い店舗

・スターバックス公式オンラインストア

◆ 販売期間：2026年4月28日（火）〜 ※なくなり次第終了

※商品情報の詳細は特設サイトよりご覧ください。