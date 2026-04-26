【スタバ×韓国発人気ブランド】コラボアイテムがおしゃれかっこいい！タンブラーやフーディーにバックパックも♪
スターバックス コーヒー ジャパンは、韓国発のストリートウェアブランド『thisisneverthat（ディスイズネバーザット）』と初コラボレーションし、「neverthatcoffee」をコンセプトにしたコレクションを、2026年4月28日（火）から公式オンラインストアで発売します。
（写真）【スタバ×thisisneverthat】コラボ9アイテム＋スタバカード
「thisisneverthat」ってどんなブランド？
スターバックスが韓国・ソウル発ストリートウェアブランド『thisisneverthat』と初のコラボ
2010年に3人のクリエイターによってソウルで誕生したブランド。世界のストリートカルチャー、音楽、若者ムーブメントからインスピレーションを得て、レトロな美学とモダンなデザインを融合させたユニークなファッションを発信しています。
コラボレーションのコンセプトは「neverthatcoffee」
今回のコラボレーションのコンセプトは「neverthatcoffee」。両ブランドの想いが重なり合い生まれた「未完成だからこその自由さ」「同じ瞬間を共有することで生まれるコミュニティ」という考えのもと、初登場のステンレスマグタンブラーやフーディーやTシャツ、キャップやバックパックなどのアパレルまで、おしゃれでカッコいいアイテムが誕生しました。
9アイテム＋スターバックスカード登場
今回登場するコラボアイテムは9種とスターバックスカードです。
タンブラーなどドリンクを楽しめるアイテム
コーヒーなどのドリンクを楽しめるアイテムのラインナップは、 ハンドル付きリッドが特徴の「thisisneverthat starbucks ハンドルリッドステンレスボトル 680ml」や直線的な輪郭とステンレスを削り出したかのような見た目の「thisisneverthat starbucks ステンレスマグタンブラー 503ml 」、そして、「thisisneverthat starbucks ハンドルリッドステンレスボトル 680ml」を持ち運ぶために設計されている「thisisneverthat starbucks パッカブル ボトルバッグ ブラック」の3アイテム。
アパレルラインナップは全6アイテム！
アパレルのラインナップは、トップスは4つのアイテムが登場。thisisneverthatを象徴するワッフル素材の「thisisneverthat starbucks ワッフルフーディー カーキ」、肌馴染みがよい素材の「thisisneverthat starbucks フーディー オフブラック」、リラックスフィットの「thisisneverthat starbucks S/S Tシャツ 」や凹凸のある表情が特徴のコットンサーマルジャージーを使用した「thisisneverthat starbucks L/S ワッフルTシャツ」です。
ほかにも、ヴィンテージライクな「thisisneverthat starbucks キャップ」、デイリーユースに重宝する15リットルの「thisisneverthat starbucks パッカブル バックパック ブラック」の2アイテムがラインナップ。
オリジナルコラボデザインのデジタルスタバカードも登場！
1,000〜30,000円まで選べる、コラボデザインの「thisisneverthat starbucks デジタル スターバックス カード」も登場します。誰かへのギフトにぴったりですね。
ストリートファッションとコーヒーが交差する、シンプルでスタイリッシュ、そして、遊び心のあるアイテムをぜひチェックしてみてくださいね！
【商品情報】thisisneverthat×starbucksコラボコレクション
・ハンドルリッドステンレスボトル
・ステンレスマグタンブラー
・ワッフルフーディー カーキ
・フーディー オフブラック
・S/S Tシャツ
・L/S ワッフルTシャツ
・キャップ
・パッカブル バックパック ブラック
・パッカブル ボトルバッグ ブラック
・デジタル スターバックス カード
【販売概要】
◆ 取り扱い店舗
・スターバックス公式オンラインストア
◆ 販売期間：2026年4月28日（火）〜 ※なくなり次第終了
※商品情報の詳細は特設サイトよりご覧ください。