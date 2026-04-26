「ドラゴンクエスト UT」（税込 1990円）

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　「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」は、4月29日（水）から、『ドラゴンクエスト』と初コラボしたコレクションを、全国の店舗およびオンラインストアで発売する。

【写真】インパクト大！　背面にキングスライムをデザインしたTシャツ

■『ドラクエ』40周年に初コラボが実現

　今回登場するのは、今年誕生から40周年を迎えるロールプレイングゲームの金字塔『ドラゴンクエスト』と初のコラボレーションが実現した新作コレクション。

　ラインナップには、背面のキングスライムがインパクト大なデザインをはじめとする、全4種のTシャツが展開される。

　いずれも、壮大な世界観と緻密なストーリー、個性豊かなキャラクターやモンスターたちなど、同タイトルの魅力の数々を表現。

　なお、オンラインストアでは、同日8時15分より販売開始となる。