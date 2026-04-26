『ドラクエ』×ユニクロ「UT」初のコラボは今週発売！ キングスライムのTシャツなど全4種展開
「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」は、4月29日（水）から、『ドラゴンクエスト』と初コラボしたコレクションを、全国の店舗およびオンラインストアで発売する。
【写真】インパクト大！ 背面にキングスライムをデザインしたTシャツ
■『ドラクエ』40周年に初コラボが実現
今回登場するのは、今年誕生から40周年を迎えるロールプレイングゲームの金字塔『ドラゴンクエスト』と初のコラボレーションが実現した新作コレクション。
ラインナップには、背面のキングスライムがインパクト大なデザインをはじめとする、全4種のTシャツが展開される。
いずれも、壮大な世界観と緻密なストーリー、個性豊かなキャラクターやモンスターたちなど、同タイトルの魅力の数々を表現。
なお、オンラインストアでは、同日8時15分より販売開始となる。
【写真】インパクト大！ 背面にキングスライムをデザインしたTシャツ
■『ドラクエ』40周年に初コラボが実現
今回登場するのは、今年誕生から40周年を迎えるロールプレイングゲームの金字塔『ドラゴンクエスト』と初のコラボレーションが実現した新作コレクション。
ラインナップには、背面のキングスライムがインパクト大なデザインをはじめとする、全4種のTシャツが展開される。
いずれも、壮大な世界観と緻密なストーリー、個性豊かなキャラクターやモンスターたちなど、同タイトルの魅力の数々を表現。
なお、オンラインストアでは、同日8時15分より販売開始となる。