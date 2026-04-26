水瓶座・女性の運勢

積極的な挑戦が吉と出、具体的な喜びやメリットとして何かが現れ始めそうな今週。いまは水瓶座を前向きに刺激し信頼し助け合える誰かや状況も身近にあり、引き続き強いタッグを組んで進んでいけるでしょう。が、同時に今週はプライベートで何か新しい展開もありそう。それが水瓶座にとって大きな心のブレーキとなって働くのかも。たとえば家族や特定の状況が「よかれと思って結果的に水瓶座の努力を否定する」感じかな。カチンときそうですが、正面からは向き合わないほうがいいでしょう。仕事での好調な展開も、挑戦には同じくブレーキとなるので現状、物は考えようなのだと思います。冷静になる位置まで離れて考える、がコツですよ。

水瓶座・男性の運勢

新しい自分を見つけ作り出そうとする挑戦が続きます。いまの水瓶座には、自分自身もさることながら同等に意欲的でおおいに刺激を受ける仲間、もしくはあと押ししてくれる状況があり、特に今週はより楽しく可能性を感じる何かにも出会えるときでしょう。ただ水瓶座を取り囲む状況は必ずしも応援的ではないよう。家の状況や家族関係でも何かが起こり、結果的に水瓶座の挑戦を否定する形になるのかも。また仕事関連は非常に好調で恵まれてもいますが、それだからゆえに「そんなに頑張る必要あるの？」的ニュアンスで接してくるのでは。難しい時期ですが、大事なのは自分のとらえ方です。柔軟でいて、でも流されないで。

占い：アストロカウンセラー・まーさ