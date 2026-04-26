GWの長期休暇に大注目？新しい観光列車

まもなくゴールデンウィークが始まります。長期休暇で全国各地の観光地などに足を運ぶ人も多いかもしれません。

【写真を見る】【関西の観光列車2選】「GRAN天空」で絶景×豪華グルメを堪能！ “海の京都”を味わう「丹後くろまつ号」 ラグジュアリーな空間で“移動”も楽しむ列車旅

旅行で目的地にたどり着くまでの“移動時間”も楽しみたい…そんな願いをかなえてくれる「観光列車」を、MBS藤林温子アナウンサーと河西美帆アナウンサーが取材しました。

世界遺産「高野山」までの移動時間も特別なものに…新観光列車「GRAN天空」

観光地までの移動も楽しみたい！そんな願いを叶えてくれる観光列車2選！まずは難波から世界遺産・高野山へ。南海電鉄の新観光列車！

4月24日から運行が始まった南海電鉄の新しい観光列車「GRAN天空」。大阪の難波駅から和歌山の極楽橋駅を結び、1時間半ほどかけて走ります。

その後、ケーブルカーに乗り継いで世界遺産「高野山」まで向かうのが今回の旅のプランです。

（MBS藤林温子アナウンサー）「ではさっそく乗ってみましょう。真っ赤な車体が映えますね。（床が）ふかふかでこんな電車乗ったことないです」

各車両で特色さまざま

「GRAN天空」は4両編成の座席指定で、各車両ごとに特色があります。

1号車は3列のリクライニングシートでゆったりと快適に過ごせます。

2号車は車窓から見える景色を楽しめるように座席が配置されていて、それぞれ大人一人3130円（難波～高野山の乗車券+特別急行券）。

3号車のロビーラウンジでは軽食やお土産の販売が行われます。

4号車はまるでホテルの一室のような空間

そして、4号車は…

（藤林アナウンサー）「4号車はスペシャルなシートになっておりまして、ホテルの一室のような雰囲気が漂っています」

ゆったりと座れるソファ席が！沿線の工芸品などもあしらわれ、ラグジュアリーな空間に。さらに…

（藤林アナウンサー）「のどかな景色を見ながら楽しめるのが、こちらのお料理です。なんて豪華なんでしょう」

食事も楽しめるんです。4号車は食事・フリードリンク付きのプランで大人1人1万3430円から。

南海電鉄の約100年ぶりの試みで、大阪や和歌山の地元食材がふんだんに使われたランチが楽しめます。

（藤林アナウンサー）「こちらの白胡麻豆腐には、金山寺味噌がのっています。いただきます…白胡麻のコクと、金山寺味噌がすごくおいしいですね。ねっとり感と味噌の香ばしさが絶妙です」

ほかにも、ローストビーフにはソースに和歌山の特産「じゃばら」が使用されています。

また、運行時間帯に応じてモーニングやアフタヌーンティも楽しめます。

列車での快適で夢のような時間を過ごした後は…世界遺産「高野山」へ！

難波から1時間も走れば、窓から見える景色は一変。急勾配やトンネル、急カーブなどの多い山岳区間を進みます。

（藤林アナウンサー）「天空に一緒に連れていってもらえるような感覚が味わえますね」

約1時間半で標高535mにある極楽橋駅に到着！

（藤林アナウンサー）「本当に快適な旅で、あっという間。夢のような時間でしたね。でも、ここが終わりじゃないので、ここからまた、次の旅へとつながるということですね」

直結しているケーブルカーに乗り換え、「高野山」へと向かいます。

（藤林アナウンサー）「高野山から下りてくるケーブルカーとすれ違いますよ。これも迫力ある」

標高差300m以上を5分ほどかけて上っていくと高野山駅に到着。ここから世界遺産「高野山」を楽しむことができます。

（藤林アナウンサー）「こんなに心も体もリフレッシュしたのはちょっと久々でした。最高でした」

“海の京都”の絶景を味わう

続いては絶景と地元食材の料理を満喫！“海の京都”を走る観光列車！

河西美帆アナウンサーがやってきたのは京都の天橋立駅。

（河西美帆アナウンサー）「天橋立駅から舞鶴方面に向かう観光列車『丹後くろまつ号』。快晴とまではいかないんですが、料理と景色を楽しみます。行ってきます！」

京都丹後鉄道の観光列車「丹後くろまつ号」。天橋立駅と西舞鶴駅を結んでいて、“海の京都”の絶景を楽しみながら約2時間かけて走ります。

（河西アナウンサー）「机と椅子が並んでいますが、全体的に木目調ですごくレトロですね。列車というよりレストランみたいな感覚」

コース料理のテーマは「沿線で観光した名所を思い返してもらえるように」

コース形式のランチだと料金は1万5000円（乗車券込み）です。

―――コンセプトは?

（アテンダント）「丹後の沿線を観光されてから『くろまつ』にご乗車される方が多いので、それぞれのお料理一つ一つで観光した名所を思い返していただけるようなコースをテーマにしております」

例えば、『日本の夕陽百選』にも選ばれた夕日ヶ浦の夕焼けを表現したのが、丹後の高級食材「丹後ぐじ」と蛤を使った料理です。京丹後の花畑を表現したマグロと香住蟹を使った料理も！

（河西アナウンサー）「本来なら1品ずつ出てくるんですが、こうやって並べてもらうと豪華ですね。これを景色を見ながら食べられるという贅沢。おいしい！周りに巻いてある長芋がシャキシャキしていて、中のベニズワイガニがホロッとほどけて。しかもこの上にのっているオイルの香りもあって、めちゃくちゃおいしいです」

肉料理には希少な京都のブランド牛「琥珀和牛」が使われていて、この肉を求めて予約する人もいるんだとか。

（河西アナウンサー）「やわらかいですね。炭火で焼いているので、口に入れた瞬間は炭の香りが立つんですけど、かんでいくごとにお肉の甘みと上にかかっているソースの酸味が絶妙に合いますね」

福知山駅から天橋立駅を走るモーニングコースでは、鴨肉が挟まったサンドや、サザエの壺焼きなどが乗ったプレートに、ミルク感の強い丹波氷上牛乳のなめらかなプリンや、丹後の果物を使ったフルーツポンチなどのデザートも存分に味わえます。

夕方に天橋立駅から西舞鶴駅を走るトレインバルコースでは、地魚のカルパッチョや、タコと万願寺のアヒージョ、海老やホタテ、地魚のフライなどに加え、ドリンクが2杯付いてきます。

とある場所で電車が停止…そのワケは？

料理を楽しんでいると…

（河西アナウンサー）「今、案内があって、この場所で少し止まるんですけど、食事をしながら窓から「奈具海岸」という海の景色を見られるんですよ」

よく晴れた日には、若狭湾に浮かぶ無人島「冠島」や「沓島」だけでなく、福井県の越前海岸も。京都の海の絶景を見ながら食事を楽しめます。

（東京から）「もうこの景色と、きょう天気もよくて最高です」

（奈良から）「きれいです。海の青さも。奈良は海のない県やからね、この青さを見て、天橋立も見られて、やっぱりすばらしいですな。すぐ泳ぎたいですわ」

由良川橋梁から望む絶景をゆったりと…

絶景スポットはこれだけではありません。

（河西アナウンサー）「『由良川橋梁』という橋の上を走行しているんですが、水面が見えてすごくキレイですね」

宮津市と舞鶴市を結ぶ長さ約550mの「由良川橋梁」を約2分かけて走ります。

（河西アナウンサー）「観光列車だけがこの橋をゆっくり徐行してくれるので、ゆったりした時間は…景色も最高で良い時間ですね」

料理も景色も堪能し、約2時間の移動を終え…

（河西アナウンサー）「到着しました。味も景色もとにかく贅沢な旅でした。しかも料理に使われていたお酢までお土産でいただいちゃいました。もう最高の2時間でした。ありがとうございました」

鉄道会社がいま、力を入れる観光列車。皆さんも、列車の移動を贅沢に過ごしてみませんか?

（2026年4月22日放送 MBSテレビ「よんチャンＴＶ」内『暮らしのケーザイ塾』より）