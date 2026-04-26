推し活がはかどる！ 大王製紙が教える“ぷっくりシール”の作り方に「すごい」「やるっきゃない」
話題のぷっくりした立体シールを作る方法について、「エリエール」ブランドのティッシュペーパーやトイレットペーパーなどを製造する大王製紙が、公式インスタグラムアカウントで紹介しています。
【豆知識】「えっ…簡単じゃん！」 これが“ぷっくりシール”の作り方です！
大王製紙は「手作りぷっくりシールで推し活しちゃお！」と投稿。ぷっくりシールの作り方について、次のように紹介しています。
【ぷっくりシールを作るのに必要な材料】
・UVライト
・両面テープ
・レジン液
・プラスチック粘土
・はさみ
【ぷっくりシールの作り方】
（1）シールの表面に貼りたい画像を紙で用意し、はさみで切り抜いておく。
（2）プラスチック粘土を80度以上のお湯に3分ほど浸す。
（3）やわらかくなったら取り出して好きな形に成形。やけどに注意すること。
（4）形を整えたら冷水に浸けて固める。
（5）プラスチック粘土で作った型に（1）の紙をセットして、レジン液をのせていく。
（6）UVライトでレジン液を硬化。
（7）レジン液が固まったら型から取り出す。
（8）裏面に両面テープを付けて完成。
この投稿に対し、SNS上では「すごい」「やるっきゃない」といった声が上がっています。ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。