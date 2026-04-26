話題のぷっくりした立体シールを作る方法について、「エリエール」ブランドのティッシュペーパーやトイレットペーパーなどを製造する大王製紙が、公式インスタグラムアカウントで紹介しています。

【豆知識】「えっ…簡単じゃん！」 これが“ぷっくりシール”の作り方です！

大王製紙は「手作りぷっくりシールで推し活しちゃお！」と投稿。ぷっくりシールの作り方について、次のように紹介しています。

【ぷっくりシールを作るのに必要な材料】

・UVライト

・両面テープ

・レジン液

・プラスチック粘土

・はさみ

【ぷっくりシールの作り方】

（1）シールの表面に貼りたい画像を紙で用意し、はさみで切り抜いておく。

（2）プラスチック粘土を80度以上のお湯に3分ほど浸す。

（3）やわらかくなったら取り出して好きな形に成形。やけどに注意すること。

（4）形を整えたら冷水に浸けて固める。

（5）プラスチック粘土で作った型に（1）の紙をセットして、レジン液をのせていく。

（6）UVライトでレジン液を硬化。

（7）レジン液が固まったら型から取り出す。

（8）裏面に両面テープを付けて完成。

この投稿に対し、SNS上では「すごい」「やるっきゃない」といった声が上がっています。ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。