上田綺世、リーグ戦25ゴールに到達！ 2得点でフェイエノールトの4試合ぶり勝利に貢献
フェイエノールトに所属する日本代表FW上田綺世が、2ゴールを記録した。
エールディヴィジ第31節が25日に行われ、フェイエノールトはフローニンゲンとホームで対戦。上田はDF渡辺剛とともに先発出場した。
フェイエノールトは11分にジョーダン・ボスの強烈なミドルシュートで先制すると、22分にボスがペナルティエリア内でのファウルを誘ってPK獲得。上田がキッカーを務めると、ゴール左下に突き刺してホームチームがリードを広げる。
67分、味方の縦パスをペナルティエリア手前で受けた上田は、見事なファーストタッチで前を向くと、コントロールショットをゴール右下隅へと流し込んで2点目を記録。今季リーグ戦での得点数を「25」に伸ばして得点ランキング首位を走っている。
フェイエノールトは終盤に1点を返されたが、3−1で4試合ぶりの白星。チャンピオンズリーグ本戦出場権が得られる2位争いをリードしている。なお、上田がフローニンゲン戦でフル出場した一方、渡辺は75分にベンチへ下がり、左足のふくらはぎをアイシングする様子が見られた。
エールディヴィジ第31節が25日に行われ、フェイエノールトはフローニンゲンとホームで対戦。上田はDF渡辺剛とともに先発出場した。
フェイエノールトは11分にジョーダン・ボスの強烈なミドルシュートで先制すると、22分にボスがペナルティエリア内でのファウルを誘ってPK獲得。上田がキッカーを務めると、ゴール左下に突き刺してホームチームがリードを広げる。
フェイエノールトは終盤に1点を返されたが、3−1で4試合ぶりの白星。チャンピオンズリーグ本戦出場権が得られる2位争いをリードしている。なお、上田がフローニンゲン戦でフル出場した一方、渡辺は75分にベンチへ下がり、左足のふくらはぎをアイシングする様子が見られた。