ジェイアール名古屋タカシマヤでは4月23日(木)から5月5日(火)まで、中日ドラゴンズと連動した「GW ドラゴンズ フェスティバル(ドラ祭)」を開催します。

今回のテーマは遊ぶ・記録する・持ち帰る。

来場者一人ひとりの思い出が形として残る企画をはじめ、球団承認グッズや中日ドラゴンズ球団公式マスコット「ドアラ」の限定コラボも。

中日ドラゴンズマニアからライトなファンまで、ワクワクするコンテンツが目白押しです！

500円で一生の思い出に！

ブルーパスポートが超お得

まず会場に到着したら手に入れたいのが、10階催会場で販売されるパスポート型記念ブック「ブルーパスポート」です。

これは単なる記念品というだけではなく、イベントを120％楽しむための特別なアイテム。

1冊500円(各日1,000冊限り/ひとり2冊まで)で、中にはプロフィールページに貼れるオリジナルフレーム付きの証明写真撮影や、4種類の縁日ゲーム(的当て・射的・輪投げ・ボールすくい)を1回ずつ楽しめるチケットが付いています。

ゲームの条件をクリアすれば「オリジナルキーホルダー」も進呈されるという驚きの充実度。

さらに、館内をめぐって集める限定スタンプラリーの台紙にもなっており、イベント終了後も思い出帳として手元に残しておきたいですね。

ここでしか買えない限定コラボも

10階催会場に1,000アイテム！

ドラゴンズグッズのお買い物を楽しむなら、同じく10階の「Dragons Store POP UP SHOP」へ。

先行販売の球団承認グッズから会場限定の商品まで、約1,000アイテムが揃います。

中でもお勧めが、ジェイアール名古屋タカシマヤ先行販売の推し活Tシャツ&バッグ

選手名＋背番号入りのTシャツは全6色。バッグは11選手と1マスコットの展開で、観戦時はもちろん、サブバッグとしても使い勝手の良いサイズ感です。

ネーム＆ナンバリング Tシャツ

ブラック プリントVer. 3,000円

ネーム＆ナンバリング マルチトートバッグ

各2,500円

ジェイアール名古屋タカシマヤとドアラがコラボした限定Tシャツ「何かしら買いにいこう」3,630円や、シュールなメッセージが可愛いタオル「申し訳ございません 三振頂戴いたします」「またの対戦をお待ちしております」各2,420円も、ここでしか買えない限定アイテムで争奪戦必至！

オリジナルグッズも当たる「ドラゴンズBIGカプセルトイ」は、高さ2mというインパクトにも驚かされます。

1回2,000円でひとり2回までなので、ぜひドアラと一緒に楽しく運試しを。

元ドラゴンズ投手が作る

完熟いちごスイーツ

今回のイベントで物販以外で注目したいのが「三ツ間農園」の出店です。

代表の三ツ間卓也氏は元中日ドラゴンズのピッチャーで、2024年1月に自身の農園を開園。

会場では、こだわりの完熟いちごをふんだんに使った「ゴロっといちごサンデーホワイト(1,414円)」を味わえます。

三ツ間氏は4月23日・25日・26日・29日・5月2日～5日に来場予定。

元プロ野球選手の新しい挑戦を応援しながら、絶品のいちごスイーツを。中日ドラゴンズのファンにとっては、たまらない体験ですね！

また、日本最大級のショコラの祭典「アムール・デュ・ショコラアムール」にも出店した「雨の詩」とのコラボ商品「ボンボンショコラ(1,980円)」も見逃せません。

ビターとホワイトの3粒セットで、自分へのご褒美にもぴったりな贅沢な味わいです。

1箱3粒1,980円

歴史と未来を感じる

ドラ恋ユニホームのアーカイブ展示

ショッピングの後にぜひ立ち寄ってほしいのが、5階のローズパティオで開催される「ドラ恋ユニホーム」のアーカイブ展示です。

中日ドラゴンズが「ガールズシリーズ」で女性来場者に配布している恋をテーマにしたユニホームで、名古屋芸術大学の学生がデザインした4種類のデザインが並びます。

また今シーズンのユニホームデザインやコンセプトをパネルで紹介。

チアドラゴンズ2025メンバー

まとめ

今回の「ドラ祭」には、バンテリンドームでの試合観戦とはひと味違う遊び心が詰まっています。

仕事帰りにふらっと立ち寄って限定グッズをチェックしたり、休日に家族で縁日ゲームやスタンプラリーを楽しんだり。名古屋駅直結という好立地を生かして、ゴールデンウィークの予定に組み込みやすいところも嬉しいですね。

ここでしかできない体験型コンテンツとともに思い出を形に…ドラゴンズ愛あふれる特別なひとときを過ごしてみませんか。

イベント名：GWドラゴンズフェスティバル(ドラ祭）

開催場所：名古屋市中村区名駅1-1-4ジェイアール名古屋タカシマヤ

電話番号：052-566-1101

開催期間：4/23(木)～5/5(日・祝)

開催時間：10:00～20:00※10階催会場の受付～19:30(最終日～16:30)

料金：期間中は無休

公式サイト：https://www.jr-takashimaya.co.jp/