ナショナルズ戦で11号

米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手が24日（日本時間25日）、本拠地ナショナルズ戦に「3番・一塁」で先発出場。今季11号同点ソロを放った。3打数1安打1打点1四球で、5-4で勝ったチームに貢献。直近7戦6発の量産態勢でメジャー本塁打数トップタイに立った。衝撃のアーチを見届けた地元シカゴの実況席では「今すぐ代理人に電話をしてくれ！彼を逃がすな」と懇願も飛び出していた。

村上がまた打った。普段と違う鮮やかな赤の「シティコネクトユニホーム」で臨んだ一戦。1点を追う4回だ。相手の2番手マイコラスのチェンジアップをとらえ、中越えの同点ソロ。11号でシカゴのファンを熱狂に包んだ。アルバレス（アストロズ）に並んで本塁打数メジャートップタイ。シーズン68本塁打ペースと驚異の量産ぶりだ。

試合を中継した米イリノイ州地元局「シカゴ・スポーツ・ネットワーク」では、球団GMのクリス・ゲッツ氏が「もし代理人と話して、できれば……」と村上がチームに長く留まるために行動を起こしたい旨を語ったと紹介。これを受けて、実況のジョン・シュリフェン氏がこう本音を絶叫した。

「今すぐ代理人に電話をしてくれ！ 彼を逃がすな。ずっとシカゴにいてほしいんだ！」

村上はメジャー移籍にあたり、当初は総額「9桁（1億ドル＝約157億円以上）」の大型契約も取り沙汰されていた。昨年12月にホワイトソックスと2年総額3400万ドル（約53億6300万円＝当時）で契約。ここまでの活躍ぶりから見ると“超お得”との見方も多い。シカゴに現れた期待の星。長く活躍してほしいと願う声は多いはずだ。



（THE ANSWER編集部）