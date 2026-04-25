紀ノ国屋×リバティプリント♡華やか花柄エコバッグが新登場

上質なアイテムで人気の紀ノ国屋から、華やかな花柄が魅力のリバティプリントエコバッグが登場♡英国の伝統あるLIBERTY FABRICSを使用した特別感のあるデザインは、日常をさりげなく彩ってくれる一品です。機能性とデザイン性を兼ね備えた、毎日持ち歩きたくなるバッグに注目です♪

上品で華やかな花柄デザイン

リバティプリントならではの繊細で美しい花柄が魅力のエコバッグ。150年の歴史を持つLIBERTY FABRICSの生地を使用し、それぞれ異なるストーリーを持つ柄が展開されています。

クララベル（グレー）



アネモネやバラ、ベルフラワーなど夏の庭園をイメージした華やかなデザイン。

マーガレット・アニー（ピンク）



さまざまな花々が咲き誇る、可憐でフェミニンな印象の柄。

メドゥ・ソング（ネイビー）



クラシカルでどこか懐かしさを感じるボタニカルデザイン。その日のコーデや気分に合わせて選びたくなる3色展開です♡

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使いやすさも抜群の機能性

A4サイズがすっぽり入るサイズ感で、書類や雑誌、お買い物の荷物もしっかり収納。大きすぎず持ちやすいので、メインバッグとしてもサブバッグとしても活躍します。

さらに、使わないときはコンパクトに折りたたみ、付属のミニバッグに収納可能。

カラビナ付きで手持ちのバッグに取り付けられるため、持ち運びもラクラク。外出先で急に荷物が増えたときにも便利です♪

商品詳細・販売情報

紀ノ国屋 リバティプリント エコバッグ



価格：各2,750円（税込）

サイズ：約タテ40cm・ヨコ30cm・マチ10cm・持ち手約45.5cm（カラー：グレー／ピンク／ネイビー）

販売開始：オンラインストア 2026年4月22日（水）20:00～／店舗 2026年4月23日（木）～

販売店舗：紀ノ国屋全店

※販売店舗は、発売開始時点の情報となります。

毎日に華やぎをプラス♡

リバティプリントの繊細な花柄と、使い勝手の良さを兼ね備えた紀ノ国屋のエコバッグ。コンパクトに持ち運べる便利さと上品なデザインで、日常のお買い物からお出かけまで幅広く活躍します♡

数量限定のため、気になる方は早めにチェックして、お気に入りの一枚を見つけてみてください♪