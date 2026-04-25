『名探偵プリキュア！』第13話「名探偵 VS 怪盗」あらすじ＆先行カット！
2月1日（日）より毎週日曜朝8時30分よりABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネットで放送開始となる、プリキュアシリーズ第23弾『名探偵プリキュア！』。第13話のあらすじと先行カットが公開された。
モチーフは『探偵』。テーマは『自分で見て、感じて、考えて、”本当”の答えを出す』。
物語の舞台は、なんと…1999年！ 不思議な力に導かれ、主人公【明智あんな】は現代から1999年にタイムスリップしてしまう。「困っている人を助けたい」そんな想いを胸に、1999年に出会った【小林みくる】と力を合わせて名探偵プリキュアに変身！ 時代をこえて描かれるプリキュアの新しい出会いと友情、成長の物語をお楽しみに。
4月26日に放送となる第13話のあらすじはこちら。
＜第13話「名探偵 VS 怪盗」あらすじ＞
商店街のファミレスで、5歳の男の子・れいじが大切にしていたロボットの人形がなくなったと聞き、人形を探すあんなとみくる。ふたりが謎を解くと、人形を盗んだ犯人はなんと変装していたニジーだった。正体をあらわしたニジーは、人形を抱えてすぐに店の外へ逃げ出してしまう。
ニジーを追って商店街に駆け出すあんなたち。ニジーがロボットの人形をハンニンダーに変えると、あんなとみくるも名探偵プリキュアに変身して立ち向かうが、そこにるるかがマシュタンとやってくる。マシュタンから「ウソノワールが向かっている」と聞き、「世界が壊れてしまうかも」と焦るニジー。るるかも同意し、キュアアルカナ・シャドウへと変身して、キュアアンサーとキュアミスティックを追い詰める。
＞＞＞第13話先行カットをすべてチェック！（写真4点）
（C）ABC-A・東映アニメーション
モチーフは『探偵』。テーマは『自分で見て、感じて、考えて、”本当”の答えを出す』。
物語の舞台は、なんと…1999年！ 不思議な力に導かれ、主人公【明智あんな】は現代から1999年にタイムスリップしてしまう。「困っている人を助けたい」そんな想いを胸に、1999年に出会った【小林みくる】と力を合わせて名探偵プリキュアに変身！ 時代をこえて描かれるプリキュアの新しい出会いと友情、成長の物語をお楽しみに。
＜第13話「名探偵 VS 怪盗」あらすじ＞
商店街のファミレスで、5歳の男の子・れいじが大切にしていたロボットの人形がなくなったと聞き、人形を探すあんなとみくる。ふたりが謎を解くと、人形を盗んだ犯人はなんと変装していたニジーだった。正体をあらわしたニジーは、人形を抱えてすぐに店の外へ逃げ出してしまう。
ニジーを追って商店街に駆け出すあんなたち。ニジーがロボットの人形をハンニンダーに変えると、あんなとみくるも名探偵プリキュアに変身して立ち向かうが、そこにるるかがマシュタンとやってくる。マシュタンから「ウソノワールが向かっている」と聞き、「世界が壊れてしまうかも」と焦るニジー。るるかも同意し、キュアアルカナ・シャドウへと変身して、キュアアンサーとキュアミスティックを追い詰める。
＞＞＞第13話先行カットをすべてチェック！（写真4点）
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