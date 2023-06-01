　25日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比60円高の5万9780円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万9716.18円に対しては63.82円高。出来高は7773枚となっている。

　TOPIX先物期近は3698ポイントと前日比17.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は18.59ポイント安で推移。

○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 59780　　　　　 +60　　　　7773
日経225mini 　　　　　　 59800　　　　　 +80　　　172600
TOPIX先物 　　　　　　　　3698　　　　 -17.5　　　 11814
JPX日経400先物　　　　　 33725　　　　　-195　　　　 302
グロース指数先物　　　　　 742　　　　　　-9　　　　 936
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース