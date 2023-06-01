日経225先物：25日0時＝60円高、5万9780円
25日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比60円高の5万9780円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万9716.18円に対しては63.82円高。出来高は7773枚となっている。
TOPIX先物期近は3698ポイントと前日比17.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は18.59ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59780 +60 7773
日経225mini 59800 +80 172600
TOPIX先物 3698 -17.5 11814
JPX日経400先物 33725 -195 302
グロース指数先物 742 -9 936
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3698ポイントと前日比17.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は18.59ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59780 +60 7773
日経225mini 59800 +80 172600
TOPIX先物 3698 -17.5 11814
JPX日経400先物 33725 -195 302
グロース指数先物 742 -9 936
東証REIT指数先物 売買不成立
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