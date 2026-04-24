日本学生対校選手権の男子１万メートルは２４日、神奈川・平塚市レモンガススタジアム平塚で行われ、今年の第１０２回箱根駅伝（１月２、３日）４位の早大で３区を担った山口竣平（３年）が２７分５９秒４７の自己ベストで優勝。２８分１２秒２２の２位に順大の吉岡大翔（４年）、２８分１３秒７の３位に早大の吉倉ナヤブ直希（３年）が続いた。

序盤は集団の先頭に立ってレースを進めたが、４０００メートルで「（２７分台が）出るなと思った」と５０００メートルから徐々に後続を突き放した。「正直、７０００メートルくらいからはきつくて（体も）動かなくて、辞めたいって思った。でもここで辞めたら後悔が残りますし、諦めたらいろんな人に迷惑がかかる。頑張りました」とペースを落とさず走り抜き、２７分台に滑り込んだ。

圧巻のレースに、花田勝彦監督も「最高の結果を残してくれました。言うことは無い」と称賛した。

１年の出雲駅伝で３区を担い、全日本大学駅伝は５区３位、箱根駅伝は３区３位など結果を残したが、昨シーズンはけがの影響で出雲駅伝、全日本大学駅伝と出走することができなかった。それでもこの期間があったからこそ「ただ走っているだけだと、大事なところが見えなくなってしまっていた」と周囲の支えを実感。「けがをした期間、自分自身を見つめ直すきっかけになった。体の内面的な部分もトレーニングできた」と心身共に成長し、新シーズンを迎えた。

日本学生対校選手権は９月５〜７日に横浜市の日産スタジアムで行われるが、男女１万メートルは暑熱対策で、日本学生個人選手権と併催で行われた。