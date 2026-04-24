◇男子ゴルフツアー 前澤杯第2日（2026年4月24日 千葉県 MZGC＝6652ヤード、パー72）

第2ラウンドが行われ、21位から出た香妻陣一朗（31＝国際スポーツ振興協会）が10バーディー、1ボギーの63をマークし、通算13アンダーで首位に浮上した。

この日の最少スコア63を叩き出した香妻は「ショットが凄く良くかった。タップインバーディーが何回かあった」とうなずいた。

今大会は2週にわたってプロアマが開催され、人気選手には多くの指名が入る。香妻は最多の8回ラウンドした。その経験値が好スコアにつながり「お客様と楽しみながらコースチェックもやった。8回も回ればいろんなことが分かってくるからアドバンテージになる」とほくそ笑んだ。

日本ツアーで通算3勝を誇る31歳は24年から日本人で初めて高額賞金ツアー「LIVゴルフ」に参戦した。ブルックス・ケプカ、ダスティン・ジョンソンらメジャーチャンピオンらと同じ舞台で戦い刺激を受けた。

「朝、みんなトレーニングしているのを見てトレーニングを欠かさずやるようになった」。筋肉量が増えて飛距離は30ヤードも伸びたという。昨季限りで契約が終了したが、日本ツアーで力をつけて海外に再挑戦するプランを持っている。

大会を立ち上げた実業家の前澤友作氏とはプラベートでも親交がある。「前澤さんにはお世話になっている。ここで2人でラウンドしたこともある」。それだけにこの試合に懸ける思いは強い。

「前澤さんに“勝て”と言われているから勝つしかない。いい位置で折り返したので、気持ちを入れ替えて明日もトップで最後は勝ちたい」。ツアー通算4勝目に照準を定めた。