横浜・みなとみらい、GWは“スター・ウォーズ”一色に ホログラム上映や巨大グローグーも登場
横浜・みなとみらいエリアで、「スター・ウォーズ」の世界観を楽しめる大型イベント「STAR WARS DAY YOKOHAMA MINATOMIRAI 2026」が、4月29日から5月24日まで開催される。ランドマークプラザ、MARK IS みなとみらい、グランモール公園の3会場を中心に、展示や体験、限定グッズ販売などが展開される。
【画像】イベントの主な内容を写真とともに
同エリアでの開催は3年連続となり、過去2年で累計350万人が来場。今年は約7年ぶりの新作映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の公開（5月22日）を控え、さらなる盛り上がりが予想されている。
ランドマークプラザでは、歴代シリーズの名シーンやキャラクターを再現したホログラム映像を上映。MARK IS みなとみらいには高さ約2メートルの巨大グローグーが登場し、人気のフォトスポットとして注目を集めそうだ。また、館内各所にスタチューや装飾も展開される。
さらに、両施設を巡るスタンプラリーでは、4つのスタンプを集めると、期間ごとに異なるオリジナルステッカーをプレゼント（開催期間：4月29日〜5月6日）。そのほか、ワークショップや体験型コンテンツも多数用意されており、家族で楽しめる内容となっている。
また、MARK IS みなとみらい内の「ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい」では、スター・ウォーズ映画全シリーズ全11作品を一挙上映（期間：4月24日〜5月7日）。
グランモール公園には、巨大フォトスポットが設置され（5月3日〜5月5日）、キャラクターグリーティングや音楽ライブなどの屋外イベントも行われる予定だ。
期間限定のポップアップストアでは、Tシャツやトートバッグ、スマホグッズなど多彩なアイテムを販売（開催期間：4月29日〜5月24日）。
MARK IS みなとみらいの対象店舗では、対象商品の購入者にオリジナルステッカーをプレゼント（実施期間：4月29日〜5月24日※ステッカーはなくなり次第終了）。
ライトセーバーバルーン（5月3日〜5日※会場により異なる）やオリジナルうちわ（5月4日〜6日）、グローグー／マンダロリアンのお面（5月22日〜24日）の配布、SNS投稿でオリジナル缶バッジのプレゼント（5月22日〜24日）もある。
映画公開とあわせ、街全体が“スター・ウォーズ”一色に染まる本イベント。ファンはもちろん、幅広い来場者の注目を集めそうだ。
イベントの詳細は特設サイトで確認できる。
【画像】イベントの主な内容を写真とともに
同エリアでの開催は3年連続となり、過去2年で累計350万人が来場。今年は約7年ぶりの新作映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の公開（5月22日）を控え、さらなる盛り上がりが予想されている。
さらに、両施設を巡るスタンプラリーでは、4つのスタンプを集めると、期間ごとに異なるオリジナルステッカーをプレゼント（開催期間：4月29日〜5月6日）。そのほか、ワークショップや体験型コンテンツも多数用意されており、家族で楽しめる内容となっている。
また、MARK IS みなとみらい内の「ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい」では、スター・ウォーズ映画全シリーズ全11作品を一挙上映（期間：4月24日〜5月7日）。
グランモール公園には、巨大フォトスポットが設置され（5月3日〜5月5日）、キャラクターグリーティングや音楽ライブなどの屋外イベントも行われる予定だ。
期間限定のポップアップストアでは、Tシャツやトートバッグ、スマホグッズなど多彩なアイテムを販売（開催期間：4月29日〜5月24日）。
MARK IS みなとみらいの対象店舗では、対象商品の購入者にオリジナルステッカーをプレゼント（実施期間：4月29日〜5月24日※ステッカーはなくなり次第終了）。
ライトセーバーバルーン（5月3日〜5日※会場により異なる）やオリジナルうちわ（5月4日〜6日）、グローグー／マンダロリアンのお面（5月22日〜24日）の配布、SNS投稿でオリジナル缶バッジのプレゼント（5月22日〜24日）もある。
映画公開とあわせ、街全体が“スター・ウォーズ”一色に染まる本イベント。ファンはもちろん、幅広い来場者の注目を集めそうだ。
イベントの詳細は特設サイトで確認できる。