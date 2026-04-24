ANA国内線には大きな転換点が訪れます。2026年5月19日搭乗分より、国内線運賃体系が大幅にリニューアルされます。これまでの「ANA SUPER VALUE」などの名称から、国際線基準の「シンプル」「スタンダード」「フレックス」という3つのカテゴリーへ刷新。あわせて座席クラスの名称も「エコノミークラス」「ファーストクラス（旧プレミアムクラス）」へと変更されます。

このリニューアルを記念し、ANAでは2026年4月24日から30日まで、5月23日〜8月31日搭乗分を対象とした国内線タイムセールを実施中。羽田−伊丹間が片道9,570円から設定されるなど、夏の帰省や旅行を格安で予約する絶好のチャンスです。

新体系では「座席指定のタイミング」や「払い戻しルール」が運賃タイプごとに厳格化されるほか、小児運賃の対象が2歳からに変更されるなど、見落とせない変更点も多数あります。本記事では、セールのお得な路線情報とともに、新運賃制度で損をしないための「賢い選び方」を解説します。

国内線航空券タイムセール 5/23〜8/31搭乗が対象

ANAでは、2026年4月24日から30日まで国内線航空券のタイムセールを実施しています。夏のおでかけや帰省の航空券を、早めに押さえるチャンスです。対象の搭乗期間は、2026年5月23日から8月31日までです。ANAウェブサイト限定で販売されます。

主な対象路線の片道運賃は、東京・羽田−大阪・伊丹が9570円、羽田−札幌・新千歳が1万1220円、羽田−福岡が1万1880円、那覇−宮古、那覇−石垣が5720円から設定されています。

ANAエコノミークラス タイムセールの運賃例（画像：ANA Webページより）

販売席数は限られ、対象便や運賃額は搭乗日や曜日によって変動します。

購入後の予約変更はできません。支払い期限は予約日当日の23時59分までです。セールでの航空券購入の場合には、無料手荷物の範囲は23kgまでのもの1つまで、積算マイルは区間基本マイルの50％となり、予約変更やアップグレードはできません。

ANA国内線セールの付帯サービスなど（画像：ANA Webページより）

5/19からのANA国内線の新運賃！「シンプル・スタンダード・フレックス」どれを選ぶ？

今回のリニューアルの目玉は、「SUPER VALUE」など今まで慣れ浸しんだ名称が消え、国際線の予約ルールと共通化された3つの運賃カテゴリーが導入されまる点です。

・シンプル： 価格重視の方に最適。払い戻しは有料で、事前座席指定は出発24時間前からとなります。

・スタンダード： バランス重視。無料での事前座席指定が可能で、有料での予約変更やアップグレードにも対応します。

・フレックス： 柔軟性重視。当日まで予約変更が可能（手数料無料）で、予定が変わりやすいビジネス利用に最適です。

2026年5月19日搭乗分以降にの新しい国内線運賃体系（画像：ANA Webページより）

さらに、座席名称も「普通席」が「エコノミークラス」に、「プレミアムクラス」が「ファーストクラス」へと変更され、よりグローバルなイメージへと統一されます。また、家族連れにとって大きいのは、小児区分の変更です。2026年5月19日搭乗分からは、2歳〜11歳が小児運賃の対象となり。2歳から座席が必要になります。（5月18日までの3歳未満無料から、1歳以下無料へと変更されます。）

見逃せない新特典！「往復割引」と「24時間乗り継ぎ」の活用

一つは、新たに導入される「往復運賃」です。往復運賃は、単純な片道利用よりもおトクな運賃が設定されます。単純往復の他、往路の到着地と復路の出発地が異なる旅程も往復として利用が可能です（例として、往路：東京−福岡−（車・鉄道などでの移動）−長崎、復路：長崎−東京 の場合など）。

もう一つは、「経由地での24時間滞在」が可能になる点です。例えば、札幌から沖縄へ向かう際に、経由地の羽田で1泊して観光を楽しむといった「1回の旅行で2都市を巡る」スタイルが、これまで以上に容易になります。

5月19日の「運賃の壁」には要注意

現在、最も注意すべきは「2026年5月19日」をまたぐ予約変更が一切できないという点です。

旧運賃（5/18まで）で買った航空券を5/19以降の便へ変更することは、有効期限内であってもシステム上不可能です。逆に、5/19以降の航空券を、5/18以前に変更することも不可能ですので、ご注意ください。

ANA国内線タイムセール

運賃体系がガラリと変わる2026年5月のANA国内線。自由度が増す一方で、これまで当たり前だった「3歳未満は無料」「いつでも予約変更可能」といったルールが通用しなくなるケースも出てきます。

セールで賢く旅費を抑えつつ、新運賃の特性をしっかり把握して、新緑から夏休みにかけての空の旅を最大限に楽しんでください。最新の空席状況は、ANA公式ウェブサイトですぐに確認できますよ。

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）